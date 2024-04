(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 PARLAMENTO, PIRRO (M5S): PREMIO IPA RICONOSCIMENTO PER IMPEGNO A FAVORE SSN

Roma, 11 apr. – “Aver ricevuto il premio Italian Politics Awards, nella categoria “sanità”, è per me un onore e il riconoscimento del lavoro messo in campo in questi anni. Mi fa particolare piacere che nella menzione del premio si faccia riferimento alla proposta di legge del M5S, a mia prima firma, che prevede la riforma del Titolo V della Costituzione con il ritorno della sanità nella competenza esclusiva dello Stato. È una battaglia su cui il Movimento 5 Stelle non intende arretrare, perché è il passo più importante e decisivo per restituire dignità al sistema sanitario nazionale attualmente frammentato e costantemente sotto attacco”.

Lo ha detto la senatrice M5S Elisa Pirro, in occasione della cerimonia di premiazione della prima edizione di Ipa, ideato e promosso dall’associazione Italian Politics, in collaborazione con la Luiss School of Government e la Ferpi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle