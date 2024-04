[INGV Comunicato stampa] INGV_SCIENZAPERTA | Tornano gli appuntamenti dell’INGV per scoprire le Scienze della Terra

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

SCIENZAPERTA | Tornano gli appuntamenti dell’INGV per scoprire le Scienze

della Terra

Con un ricco calendario di seminari, giochi, laboratori ed escursioni, l’INGV si prepara ad

accogliere studenti e appassionati in numerose città italiane per un viaggio alla scoperta

delle Geoscienze

[Roma, 11 aprile 2024]

Torna l’appuntamento con ScienzAperta, la grande manifestazione scientifica

ideata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per

accompagnare gli studenti delle scuole superiori di I e II grado, nonché tutto il

pubblico di curiosi e appassionati, alla scoperta delle Scienze della Terra.

L’evento ha coinvolto anche quest’anno varie Sedi dell’INGV, protagoniste di

numerose attività organizzate con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti a un

approccio consapevole ai meccanismi che governano il nostro pianeta.

Ecco tutti gli appuntamenti di ScienzAperta all’INGV.

Lerici (SP)

Escursione – “Geologi per un giorno”

a cura di Paolo Stefanelli

Venerdì 12 aprile 2024 | ore 9:30 e ore 11:00 | Sede INGV di Lerici (presso

Centro Ricerche ENEA S. Teresa, Loc. Pozzuolo)

Escursione guidata in zona Punta Falconara/Pozzuolo alla scoperta della geologia

del territorio. Necessari cartellina rigida e 5 matite di colori diversi; si consiglia

abbigliamento da tempo libero con scarpe da ginnastica o scarponcini trekking

leggero.

Laboratorio – “Tutta questione di clima”

a cura di Giovanna Lucia Piangiamore e Alessandra Maramai

Venerdì 12 aprile 2024 | ore 9:30 e ore 11:00 | Sede INGV di Lerici (presso

Centro Ricerche ENEA S. Teresa, Loc. Pozzuolo)

Un gioco digitale aiuterà a riflettere su cause ed effetti del cambiamento climatico

e per vincere sarà necessario attingere alle conoscenze sul climate change e saper

trovare soluzioni e comportamenti virtuosi che dovrebbero essere adottati da

tutti per mitigare i fenomeni connessi al cambiamento climatico, una delle

questioni più urgenti del nostro tempo.

Laboratorio – “MEANING”

a cura di Marina Locritani, Daniele Melini, Spina Cianetti, Nadia Lo Bue e Federica

La Longa

Venerdì 12 aprile 2024 | ore 9:30 e ore 11:00 | Sede INGV di Lerici (presso

Centro Ricerche ENEA S. Teresa, Loc. Pozzuolo)

Un gioco che ha l’obiettivo di esplorare i possibili significati delle immagini

riprodotte su delle cards, facendo riflettere sulle tematiche che affrontano. Le

emozioni attivate dalle carte sono il punto di partenza per diffondere

informazioni scientifiche utili ad aumentare la consapevolezza sulla necessità di

fare scelte sostenibili per la tutela dell’ambiente.

Milano

Seminario – “Le Placche si muovono: chi le spinge?”

a cura di Gemma Musacchio

Lunedì 15 aprile | ore 10:15 | Area Territoriale di Ricerca di Milano – Via

Corti, 12

La Tettonica a Placche è la teoria che spiega come il nostro Pianeta costruisce i

propri Oceani e Continenti. La continua evoluzione di questa teoria, pilastro delle

moderne geoscienze, solleva una serie di interrogativi, spesso strettamente

connessi alla nostra comprensione indiretta dell’interno della Terra. Tra di essi,

vi è quello che fu sia linfa vitale che ostacolo per lo sviluppo di questa teoria: quali

sono le forze che spingono le Placche tettoniche? Il seminario illustrerà a

studentesse e studenti delle scuole superiori a che punto è la Scienza su questo

argomento.

Seminario – “Vulcani cattivi, vulcani buoni – Convivere con vicini focosi”

a cura di Boris Behncke

Martedì 16 aprile | ore 10:15 | Area Territoriale di Ricerca di Milano – Via

Corti, 12

Quando pensiamo ai vulcani, pensiamo a disastri, distruzione e morte. Ed è vero,

i vulcani possono causare grandi danni sia a cose sia a persone, e lo fanno in tanti

modi. Tuttavia, senza vulcani, non ci sarebbe l’atmosfera che respiriamo, non ci

sarebbe acqua su questo pianeta e i vulcani hanno creato – e stanno creando

costantemente – alcuni dei paesaggi più suggestivi nel mondo. Ci regalano suoli

fertilissimi e materiale di costruzione in abbondanza. I vulcani sono tra le mete

più richieste dei viaggiatori e regalano spettacoli straordinari. Esploreremo i vari

ruoli che i vulcani hanno nelle nostre vite e apprenderemo le ultime notizie da

alcuni dei vulcani italiani.

Seminario – “Placche, Terremoti e Città”

a cura di Gemma Musacchio

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile | ore 10:15 | Area Territoriale di Ricerca di

Milano – Via Corti, 12

La parte più superficiale del nostro Pianeta è frammentata in Placche Tettoniche

che si spostano; centinaia di terremoti, piccoli e grandi, ne disegnano i margini.

Le Placche compiono un viaggio che nei milioni di anni del tempo geologico porta

alla costruzione di nuovi oceani e continenti; è un viaggio fatto di paesaggi

meravigliosi, risorse preziose che tuttavia è causa di disastri quando i terremoti

avvengono in prossimità di città esposte al pericolo ma impreparate a farvi

fronte. Il seminario richiamerà l’attenzione di studentesse e studenti della scuola

secondaria di Primo grado sulla necessità di imparare a convivere con i terremoti.

Gioco-conferenza – “Taboo di terra”

a cura di Maria Giovanna Sestito, Silvia Zidarich, Elisa Ferrari, Anna Figlioli, Sara

Lovati, Marco Massa, Fabrizio Meroni, Boris Behncke e Gemma Musacchio

Lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di Ricerca

di Milano – Via Corti, 12

Dal gioco Taboo ad una conferenza partecipata per parlare di fenomeni naturali.

Il pubblico sarà invitato a commentare le parole indovinate per riflettere assieme

ai ricercatori dell’INGV sul rapporto tra i fenomeni naturali e la società.

Seminario-laboratorio – “Un salto a terra”

a cura di Sara Lovati, Marco Massa e Gemma Musacchio

Lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di Ricerca

di Milano – Via Corti, 12

Seminario-laboratorio con una stazione sismica. I ricercatori dell’INGV mostrano

il funzionamento di una stazione sismologica. Una, due, molte, una rete? Quante

sono le stazioni sismologiche necessarie per studiare i terremoti? E quali

informazioni ci forniscono?

Laboratorio didattico – “Identikit di un terremoto”

a cura di Gemma Musacchio, Sara Lovati, Marco Massa, Maria Giovanna Sestito,

Silvia Zidarich, Elisa Ferrari, Anna Figlioli, e Fabrizio Meroni

Lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di Ricerca

di Milano – Via Corti, 12

Laboratorio didattico o gioco serio? Una sfida per localizzare un terremoto,

determinarne la magnitudo nel minor tempo possibile e un telefono rosso che

attende.

Gioco – “Tratti, Terra e Parole”

a cura di Silvia Zidarich, Maria Giovanna Sestito, Elisa Ferrari, Anna Figlioli, Sara

Lovati, Marco Massa, Fabrizio Meroni, Boris Behncke e Gemma Musacchio

Lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di Ricerca

di Milano – Via Corti, 12

Il gioco “Pictionary” per svelare il mistero dietro le parole indovinate

Laboratorio didattico – “Shake it!”

a cura di Fabrizio Meroni, Marina Longoni e Gemma Musacchio

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di

Ricerca di Milano – Via Corti, 12

Perché gli edifici crollano? Un laboratorio di manipolazione per esplorare la

vulnerabilità sismica, dove ogni partecipante potrà costruire il suo edificio a

prova di … tavola vibrante!

Laboratorio didattico – “Ampli-Fi & Liqui-Fi”

a cura di Sara Lovati, Marco, Massa, Gemma Musacchio e Anna Figlioli

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di

Ricerca di Milano – Via Corti, 12

Quanto conta davvero il terreno sotto casa? Salta e osserva l’onda sismica!

Terreni soffici, duri, magari con una sorpresa d’acqua! Quanta ne serve per farlo

diventare liquido?

Gioco – “Sismigames: preparati e previeni!”

a cura di Maria Giovanna Sestito e Silvia Zidarich

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024 | ore 10:00 | Area Territoriale di

Ricerca di Milano – Via Corti, 12

Videogiochi educativi dedicati al tema della prevenzione e preparazione al rischio

sismico. Lo scopo è imparare, giocando, come rendere più sicura la nostra casa e

quali oggetti andranno a comporre il nostro kit sempre pronto all’emergenza!

Seminario – “La storia della Terra”

a cura di Antonio Cascella

Lunedì 22 aprile 2024 | ore 10:00 | Sede INGV di Pisa – Via Cesare Battisti,

Un seminario per raccontare le vicissitudini di un pianeta complesso, dinamico,

in continuo cambiamento sin dalla sua origine. Una storia di proporzioni epiche,

che si sviluppa intorno a tre temi strettamente intrecciati: il tempo geologico, la

tettonica delle placche e l’evoluzione delle forme di vita.

Seminario – “Il rischio sismico in Italia e le attività di ricerca per la sua

riduzione”

a cura di Carlo Meletti

Martedì 23 aprile 2024 | ore 10:00 | Sede INGV di Pisa – Via Cesare Battisti,

I terremoti degli ultimi 50 anni sono costati all’Italia 200 miliardi di euro e circa

5000 vittime. Come si può ridurre il rischio sismico? Quali conoscenze e

competenze sono necessarie? Oggi non siamo in grado di prevedere un