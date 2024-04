CS Installazione giochi scuole

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Comunicato Stampa

Installati nuovi giochi alle scuole dell’infanzia e alle primarie degli Istituti Comprensivi di Pordenone

Pordenone, 11/04/2024

Per rendere più piacevoli e divertenti i momenti di attività all’aria aperta per i bambini e le bambine che frequentano le scuole dell’infanzia e le primarie degli Istituti Comprensivi di Pordenone, il Comune ha fatto installare numerosi nuovi giochi e arredi da esterno.

In fatto di giochi, presso le scuole dell’Infanzia Rorai-Cappuccini (via Cappuccini e via Fiamme Gialle), Pordenone sud (via Mantegna, via Ada Negri, via Vallenoncello) e Torre (viale Libertà) sono stati collocati

2 scivoli in plastica e altri 2 con torretta, 3 casette in plastica con tavolo e panche ed altre 3 capanne con piano di calpestio, per un costo di circa 45 mila euro. Invece per le primarie di Pordenone sud (De Amicis, Da Vinci, Gozzi, Rosmini, ex Drusin) e di Pordenone centro (IV Novembre, Gabelli, Collodi) sono stati acquistati 20 tavoli in plastica con panche con schienale per una spesa complessiva di 35 mila euro.

Il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore alla cultura e istruzione del Comune di Pordenone, Alberto Parigi, si sono recati in visita alla Scuola dell’Infanzia “Mantegna”, che accoglie un’ottantina di bimbi suddivisi in tre classi. Festeggiati dall’entusiasmo e dall’allegria dei più piccoli, sindaco e assessore sono stati immediatamente condotti da loro ad ammirare i nuovi giochi installati nel grande giardino, scoprendo assieme a loro le attività che svolgono all’aperto.

Confida il sindaco Ciriani: «Questa serie di installazioni di giochi e arredi esterni nelle scuole della città, rappresenta un piccolo segno che sottolinea ancora una volta l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti del mondo scolastico. Non soltanto un occhio di riguardo in fatto di riqualificazione e sicurezza delle strutture, non solo progetti educativi e formativi per la crescita dei nostri figli, ma anche arredi e giochi moderni che renderanno più piacevole e coinvolgente i loro momenti di svago nella pausa dalle lezioni».

————————————————–