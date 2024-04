(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 TERZO SETTORE, COLUCCI (M5S): PDL FOTI CREA DISCRIMINAZIONE E FAVORISCE EMARGINAZIONE E INTEGRALISMO

ROMA, 10 aprile – “La pdl Foti che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto configura una palese discriminazione, in contrasto con la Costituzione. Se la destinazione d’uso è vincolante per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di culto, ciò deve valere per tutte le confessioni religiose. Il provvedimento, così come formulato, di fatto punta a escludere la confessione islamica dalla disciplina di favore. In questo modo non si rende onore al principio di laicità dello Stato e si favoriscono fenomeni di emarginazione e di integralismo. Applicare regole diverse per alcune specifiche confessioni religiose configura una aperta discriminazione, in violazione degli articoli 3 ed 8 della Costituzione, a questo proposito ricordo che dovrebbero essere rispettate due sentenze della Corte Costituzionale. Proprio oggi il presidente della Repubblica Mattarella ha affermato che la libertà religiosa è uno dei fondamenti della convivenza. Le Intese servono a regolare specifici aspetti dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato, ma non rilevano ai fini dell’esercizio del diritto di espressione del proprio culto”.

Lo afferma il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali.

