LAVORO, TUCCI (M5S): QUANDO SI PARLA DI SALARIO MINIMO E PRECARIETÀ DESTRA SI GIRA DA ALTRA PARTE

ROMA, 10 APRILE 2024 – “Come al solito, quando si parla di salario minimo, lotta al precariato e contrasto al part-time involontario la destra preferisce girare la testa dall’altra parte. Votando la mozione che abbiamo presentato insieme ad altre forze di opposizione, FdI, Lega e FI avevano la possibilità di dare un segnale al Paese, ma niente. Lorsignori vanno in giro a vantarsi di dati sull’occupazione che nascondono un universo di lavoro sottopagato e sfruttato. Il nostro è il Paese dove 4 milioni di lavoratori hanno contratti part-time, il 57,9% dei quali involontario: l’incidenza più alta di tutta l’Eurozona. Il Paese dove l’utilizzo indiscriminato di appalti e subappalti porta un pensionato di 73 anni con partita Iva a perdere la vita in una centrale idroelettrica. Un Paese, l’unico in Europa, in cui negli ultimi trent’anni i salari medi sono diminuiti del 2,9% mentre in Germania e Francia hanno registrato incrementi di oltre il 30%. Ma mentre Meloni & Co. si oppongono con le unghie e con i denti all’introduzione di una soglia minima legale che demarchi una volta per tutte i confini fra lavoro e sfruttamento decidono di elargire un lauto stipendio al pensionato Brunetta. Questi sono. In commissione Lavoro alla Camera stiamo discutendo le pdl per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. La maggioranza non nasconda la testa sotto la sabbia e non usi trucchetti com’è avvenuto con il salario minimo”. Lo afferma il deputato del M5S in commissione Lavoro Riccardo Tucci.

