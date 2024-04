(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 INTERCETTAZIONI, LOPREIATO (M5S): DA GOVERNO ATTACCO A STRUMENTO E FORZATURE AL REGOLAMENTO

ROMA, 10 aprile – “Sui limiti temporali posti alle intercettazioni, pur di non accogliere, magari riformulando, un emendamento dell’opposizione, il governo è andato contro il regolamento del Senato riformulando un emendamento del relatore. Oggi in commissione Giustizia abbiamo evidenziato questo obbrobrio procedurale e chiesto un termine per la presentazione dei sub emendamenti. Governo e maggioranza se lo mettano in testa: con il Movimento 5 Stelle nessuna forzatura rimarrà sotto silenzio. Nel merito, la riformulazione del governo è un mero contentino: rimane una misura che limita fortemente la portata delle intercettazioni e quindi il lavoro degli investigatori. Il limite dei 45 giorni è un errore, prevedere l’eccezione per i procedimenti in materia di criminalità organizzata significa fare finta di non sapere che mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia. Sulle indagini per terrorismo le modifiche del governo sono del tutto insufficienti. Infine, rimane l’assurdità per cui per prorogare le intercettazioni debbano subentrare, nei 45 giorni, elementi specifici e concreti ulteriori rispetto a quelli che hanno attivato gli ascolti. Tra forzature procedurali, riformulazione delle sue stesse proposte e non pochi imbarazzi, il governo Meloni sta muovendo un nuovo attacco alle intercettazioni”.

Lo afferma la senatrice M5S Ada Lopreiato, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

