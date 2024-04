(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 IA, COLUCCI (M5S): GOVERNO NON PUÒ ATTRIBUIRE A SE STESSO VIGILANZA E GESTIONE

ROMA, 10 aprile – “Nel corso dell’esame del Ddl sul rafforzamento della cybersicurezza avevo sottolineato al sottosegretario Mantovano come sia indispensabile assegnare la vigilanza sull’intelligenza artificiale ad un’autorità indipendente e imparziale. Al sottosegretario avevo fatto notare che l’articolo 7 di quel Ddl travisa le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza, attribuendo impropriamente a quell’organo governativo un’ampia discrezionalità nella valorizzazione dell’intelligenza artificiale. Un’ipotesi virtuosa è delegare questo ruolo a un’autorità indipendente quale l’Autorità per la protezione dei dati personali. Mantovano si era limitato a dire che il tema potrà essere affrontato in un successivo provvedimento. Purtroppo, adesso, dalle indiscrezioni di stampa leggiamo che il disegno di legge che il governo ha in cantiere sull’intelligenza artificiale indicherebbe l’autorità nazionale in agenzie governative, quali l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, già indicata nel provvedimento Cyber, e l’Agenzia per l’Italia digitale. Non solo, leggiamo anche di una fondazione di diretta emanazione governativa per attuare le strategie sull’innovazione digitale nel settore dell’intelligenza artificiale. Così proprio non ci siamo, ancora una volta il Governo dimostra di non avere alcuna consapevolezza dell’importanza della separazione tra poteri e competenze all’interno delle istituzioni. L’organismo nazionale chiamato a monitorare, gestire e forse avere anche un ruolo attuativo nel dispiegamento dell’intelligenza artificiale deve assolutamente essere terzo e indipendente rispetto al potere esecutivo ricoperto pro tempore da una parte politica”

Così il capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali alla Camera Alfonso Colucci.

