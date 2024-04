(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 GIUSTIZIA, MAIORINO (M5S): VERI GARANTISTI SIAMO NOI, DA IV IGNOBILE INNO A IMPUNITA’

ROMA, 10 aprile – “Al collega Scalfarotto voglio ricordare che la parola ‘diritti’, tanto cara a me come a lui, va declinata nella sua interezza e autenticità, altrimenti si cade nella strumentalizzazione. Il Movimento 5 Stelle si batte ogni giorno per difendere tutti i diritti di ogni cittadino. I diritti da tutelare sono quelli degli indagati, e anche a questo mirava il Ddl a prima firma del collega Scarpinato sul sequestro dei dispositivi elettronici che è stato ignorato dalla maggioranza, quelli degli imputati ma, lo ricordo a Italia Viva, anche quelli delle vittime dei reati, di cui tanti si dimenticano, e di tutti i cittadini che chiedono che si faccia Giustizia e che i procedimenti si concludano in modo certo e veloce. Non accettiamo alcuna lezione di garantismo, noi siamo autenticamente garantisti mentre il centrodestra, con la sua stampella IV, confonde questo principio nobile con l’impunità. Oggi nell’aula del Senato il partito di Renzi ha messo in scena un ignobile inno all’impunità. Le loro urla nei confronti di un baluardo dell’antimafia come Scarpinato sono la cifra del loro spessore politico e del loro amore per la legalità, e la dimostrazione che il loro posto naturale è con la destra paladina dei colletti bianchi”.

Così la vice presidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino.

