MAIORINO (M5S): SU CONGEDO PATERNO PARITARIO NOSTRA PDL SU TAVOLO, UNIAMO FORZE

Roma, 9 Aprile 2024

mar 09 aprile 2024

FORZE*

ROMA, 9 APRILE 2024 – “I dati sulle nascite in Italia nel 2023 diffusi

pochi giorni fa dall’Istat ci restituiscono un quadro desolante. Credo

dunque sia fondamentale aprire un serio e tempestivo dibattito su un tema

centrale per il presente e il futuro del Paese qual è, per l’appunto, la

natalità” e “introdurre in Italia il congedo paterno paritario, da

equiparare a quello materno. Come M5S abbiamo avanzato una proposta, a mia

prima firma, che prevede congedi di 6 mesi per entrambi i genitori

retribuiti all’80% da fruire entro i primi 24 mesi di vita del bambino. In

questo modo, ad esempio, la madre potrebbe tornare al lavoro sapendo che il

neonato resta con il padre. Rinnovo l’appello alle altre forze politiche,

sia di maggioranza sia di opposizione: sediamoci tutti a un tavolo e

mettiamo da parte le appartenenze per il più bell’investimento che il

nostro Paese possa fare: quello sui bambini, quello sul futuro”. Lo ha

scritto la vicecapogruppo del M5S al Senato, Alessandra Maiorino, in una

lettera ad Avvenire.

Di paternità in Italia “si parla poco o nulla – ha ripreso – ma quanti

abbiano avuto la fortuna di avere un buon papà conoscono la sua centralità

nel percorso di crescita di ognuno. Il congedo paterno paritario non è né

di destra né di sinistra. In un’Italia in cui oggi le donne hanno 1,2 figli

a testa, un numero molto vicino al record storico negativo del 1995 (1,19),

sarebbe miope anteporre le ideologie di partito al resto. Questo non è un

costo, ma un investimento. Invertire la tendenza è possibile, ma bisogna

agire in maniera coraggiosa. La natalità non aumenta con sterili posizioni

ideologiche, ma con misure concrete che consentano alle coppie che

vorrebbero avere figli di superare gli ostacoli disseminati sul terreno:

salari bassi, precarietà, mancanza di servizi etc. Soprattutto, è

necessario capire che la nascita non è un evento “privato” ma sociale, e la

società deve farsene carico” ha concluso Maiorino.