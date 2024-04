(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 DOSSIERAGGIO. LA SALANDRA (FDI), M5S CONFUSO E DISTRATTO, LE OPPOSIZIONI PREDICANO BENE E RAZZOLANO MALE

“Ritengo assurdo l’attacco della deputata Ascari contro il centrodestra: il M5S sembra abbastanza confuso sui ruoli. Forse qualcuno non ha accettato il pensionamento dalla magistratura e adesso vuole occuparsi dei suoi colleghi e degli affari penali anche in Parlamento, creando una pericolosissima frattura rispetto alla necessaria separazione dei poteri tra Parlamento e Magistratura: questo è inaccettabile. Non esiste alcuna guerra all’Antimafia da parte nostra ma solo alle mafie, con serietà e coerenza e una sola faccia, come ha dimostrato costantemente la Presidente Colosimo dall’atto del suo insediamento ad oggi. Ci dicano, piuttosto, come si possa garantire serenità nelle audizioni se tra i commissari c’è una parte in causa? Un pericoloso giogo tra controllore e controllato, che mina le fondamenta della democrazia. Inoltre, la collega Ascari mi sembra molto distratta perchè sostiene ci si stia occupando solo di Perugia: le ricordiamo, dunque, che domani saremo concentrati nuovamente sul filone di via D’Amelio e la settimana prossima parleremo di Bari. Le opposizioni predicano tanto, in Aula e sulla stampa, ma poi nei fatti razzolano malissimo o peggio, se possibile”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Antimafia.

