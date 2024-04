(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Le informazioni per partecipare alla giornata che si svolgerà in collaborazione con “O Anche No”, talk RAI di infotainment, dedicato all’inclusione e alla solidarietà

Stati generali dell’accessibilità pesarese, il 13 aprile appuntamento con l’edizione “da Capitale”

L’Auditorium Scavolini accoglie la giornata «diventata appuntamento fisso – e atteso – dalla città. Un traguardo di cui siamo orgogliosi e felici, uno stimolo per la Capitale dell’accessibilità» sottolinea Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale con delega al PEBA

Al via le iscrizioni per partecipare all’edizione “da Capitale” degli Stati generali dell’accessibilità pesarese, in programma sabato 13 aprile, all’Auditorium Scavolini. «Una giornata che, con orgoglio, è diventata appuntamento fisso nel calendario della città. Siamo molto felici di poterla vivere in quest’anno straordinario che abbiamo deciso di omaggiare con la terza edizione intitolata appunto “Pesaro Capitale italiana della cultura Accessibile -Stati Generali 2024”» spiega Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale con delega al PEBA nell’annunciare le coordinate dell’appuntamento: «Sabato 13 aprile, daremo il via alla III edizione degli Stati che si svolgerà da mattina a sera e che alternerà testimonianze virtuose di inclusione e di accessibilità dei luoghi della cultura italiani».

Una giornata a ingresso libero e gratuito (gradita la prenotazione tramite il FORM) «che sarà ancor più ricca di spunti, riflessioni e buone prassi da raccontare e condividere grazie alla collaborazione con “O anche no”, programma RAI di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità che riporterà i lavori di Pesaro sui canali televisivi e su Raiplay» precisa Perugini che ricorda poi «L’entusiasmante riscontro ottenuto con le prime due edizioni e le idee e proposte emerse», motore e guida del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Pesaro «approvato nell’ultimo Consiglio comunale all’unanimità. Un lavoro attento e fondamentale per la città del futuro, che abbiamo condotto insieme a Maruska Palazzi, Garante dei diritti delle persone con disabilità di Pesaro».

Clicca QUI per compilare il breve modulo di partecipazione.

QUI la Carta della Capitale della Cultura Accessibile.

QUI l’agenda 2023

QUI l’agenda 2022

