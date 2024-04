Sicurezza sul lavoro, FenealUil e Fillea Cgil: 11 Aprile sciopero 8 ore anche nel legno, lapidei, cemento, laterizi

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

“Dopo aver proclamato a livello nazionale 8 ore di sciopero per il giorno 11 Aprile prossimo in tutti i cantieri edili, come Segreterie nazionali di FenealUil e Fillea Cgil comunichiamo che a livello territoriale, in tutte le 21 Regioni e Province Autonome del Paese, è stato deciso di estendere a 8 ore intero turno lo sciopero anche nei settori del Legno e Arredo, del Lapideo, del Cemento e dei Laterizi, in pratica in tutti i settori rappresentati dalle due categorie di Cgil e Uil”.

Così comunicano in una nota Vito Panzarella e Alessandro Genovesi, rispettivamente Segretari generali di FenealUil e Fillea Cgil.

“L’importanza dei temi e delle rivendicazioni delle categorie e delle confederazioni per contrastare infortuni e morti sul lavoro è tale che a livello territoriale tutti i dirigenti, delegati e militanti delle aziende manifatturiere di FenealUil e Fillea Cgil hanno ritenuto doveroso dare il massimo contributo alla riuscita della giornata di mobilitazione, con decine di manifestazioni territoriali per chiedere al Governo e alle imprese di cambiare un modello di sviluppo che oggi mette il profitto, la fretta, la scarsa qualità prima della vita umana”.

“Rivendicazioni che valgono verso il Governo – concludono Panzarella e Genovesi – a cui abbiamo chiesto di migliorare il decreto 19/2024 per una vera qualificazione delle imprese, per una vera patente a punti, per portare la parità di trattamento economico e normativo negli appalti privati, e che valgono per le imprese a cui chiediamo di fare una battaglia comune contro chi fa dumping, concorrenza sleale, si improvvisa imprenditore senza formazione, dipendenti, mezzi e organizzazione del lavoro adeguati”.