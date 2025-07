(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 Immigrazione, Toccalini (Lega): Faraone non sa di cosa parla, con Renzi premier record di sbarchi Roma, 11 lug. – “Davide Faraone dimostra di non sapere di cosa parla quando tratta il tema dell’immigrazione. Nel solo 2016 quando il suo Matteo Renzi era presidente del Consiglio ci sono stati 181.346 sbarchi in Italia; nei 1024 giorni del suo governo 494.899, con una media di 483,2 migranti al giorno. Con l’attuale governo di centrodestra, a differenza di quanto afferma Faraone, nel 2024 ci sono stati 66.617 sbarchi e nei primi sei mesi del 2025 sono stati 31mila. Numeri molto più bassi di quando Matteo Renzi, da presidente del Consiglio, ha raggiunto il non invidiabile record assoluto degli sbarchi di migranti in Italia da dieci anni a questa parte”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini.Ufficio Stampa Lega Camera