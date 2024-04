(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 SANTANCHE’, APPENDINO (M5S): CONFLITTO D’INTERESSI E BUGIE IN PARLAMENTO, DIMISSIONI QUESTIONE DI DIGNITA’

Roma, 3 apr – “A chi tra i banchi della maggioranza si trincera dietro al garantismo, lo dico molto chiaramente: il punto qui non è giudiziario, il punto qui è prettamente politico. Ve la metto così: per voi serve aspettare il rinvio a giudizio e l’eventuale condanna per chiedere le dimissioni di una Ministra che ha messo in scena una recita infarcita di menzogne in Parlamento mentendo cosi a tutti gli italiani? Avreste dovuto esigere le sue dimissioni il giorno stesso per una questione di dignità”. Così la deputata M5s Chiara Appendino intervenendo in aula nel corso della discussione sulla mozione di sfiducia a Daniela Santanchè.

