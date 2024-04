(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 SALVINI, BALDINO (M5S): VI SALVATE A VICENDA MA GLI ITALIANI CHI LI SALVA?

Non basta una nota stampa per sconfessare accordo Lega-Russia Unita

ROMA 3 APR – “Non basta una nota stampa della Lega per sconfessare un accordo come quello con Russia Unita di Putin che si rinnova tacitamente salvo disseta formale. Una nota stampa fatta solo per avere qualche titolo di giornale e sui su cui Salvini non ha nemmeno messo la faccia. Per noi questa nota stampa non ha alcun valore e infatti siamo ancora qui a chiedere conto al vicepremier Salvini dei suoi rapporti ancora in corso con Putin. Ma lui non è nemmeno venuto qui in aula, non risponde, non finisce prove, non chiarisce. Sarà andato a prendere lezioni di cultura democratica alla corte di Putin? Oggi la maggioranza, in una sorta di baratto vicendevole, salva Salvini e domani sarà salvata Santanché. Ma gli italiani in preda a povertà crescente, inflazione, carobollette, caromutui chi li salva?”.

Lo ha dichiarato la vice capogruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino intervenendo in aula dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia al ministro Salvini.

