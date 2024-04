(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

[Rugby Notizie] L’Italia U18 sconfitta dall’Irlanda U18 a Parma per 10-36

Dura sconfitta per l’Italia U18 nella seconda giornata del Six Nations Mens Festival, in cui gli Azzurrini del CT Paolo Grassi hanno subito per larga parte della sfida l’iniziativa degli avversari, che hanno meritatamente conquistato il successo marcando 5 mete contro le due degli Azzurrini, arrivate alla prima e all’ultima azione della gara.

Partenza sprint per l’Italia con Faissal che raccoglie il calcio d’inizio di Celi e si lancia in meta dopo pochi secondi di gioco. Accorciano le distanze gli ospiti dopo pochi minuti, grazie a un calcio piazzato di O’Shaughnessy, che si ripete al 16′ marcando la meta del sorpasso alla bandierina. Dopo qualche sussulto degli Azzurrini, che arrivano vicini alla linea di meta, nel finale di frazione è ancora l’Irlanda a portarsi in avanti, colpendo proprio prima dell’intervallo con il tallonatore Magee grazie allo sforzo della maul. Il primo tempo si chiude sul 5-15 dopo la trasformazione a segno di O’Shaughnessy.

Azzurrini ancora in difficoltà in apertura di ripresa, con la pressione irlandese costante che non permette ai ragazzi di Grassi di risalire il campo: dopo 5 minuti è il capitano irlandese Molony a schiacciare la terza meta dei suoi, seguito pochi minuti dopo dalla marcatura di Byrne dopo un calcio recuperato all’ala. L’Irlanda si dimostra implacabile sul piano fisico di fronte a un’Italia imprecisa e nervosa, con gli ospiti che arrivano a marcare la terza meta nei primi 15′ della ripresa con O’Leary. Nonostante l’inferiorità numerica dovuta al cartellino giallo mostrato a Bonetti, gli Azzurrini cercano di portarsi in attacco, ritrovando la parità numerica in seguito all’ammonizione inflitta a Walsh, senza però trovare soddisfazione sul tabellone fino all’ultima azione: l’Italia chiude con la nota lieta della seconda meta di giornata, firmata da Celi su intercetto.

Termina con il punteggio finale di 10-36 la sfida del Lanfranchi, in cui gli Azzurrini hanno subito il gioco irlandese senza riuscire a imporsi. Nella terza giornata del Six Nations U18 Mens Festival i ragazzi di coach Grassi sfideranno la Scozia domenica 7 aprile alle ore 17.45, nell’incontro che chiuderà la rassegna.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” – mercoledì 3 aprile 2024 – ore 17.45

Six Nations U18 Mens Festival – II giornata

Italia U18 v Irlanda U18 10-36 (5-15)

Marcatori: pt. 1’ m Faissal (5-0), 6′ cp O’Shaughnessy (5-3), 16′ m O’Shaughnessy (5-8), 35′ m Magee tr O’Shaughnessy (5-15)

st. 39’ m Molony tr O’Shaughnessy (5-22), 42′ m Byrne tr O’Shaughnessy (5-29), 47′ m O’Leary tr O’Shaughnessy (5-36), 70′ m Celi (10-36)

Italia U18: Fasti; Faissal, Todaro, Noselli, Drago; Celi, Rossi; Miranda (cap), Dene, Bianchi; Fardin, Spreafichi; Giagnoni, Reina, Brasini

Sono entrati: Bonetti, Venuto, Dolci, Bolzoni, Baas, Ferrari, Agnelli, Del Sureto, Nalin, Ravanelli, Noventa

all. Paolo Grassi

Irlanda U18: Molony (cap); Byrne, Deegan, O’Leary, O’Flaherty; O’Shaughnessy, O’Dwyer; Meagher, Hayes, O’Connell; McGuire, McNeice; McClean, Magee, Doyle

Sono entrati: McLaughlin, Conway, Walsh C, Gavin, Walsh M, Barrett, Gibson, Wood, Finn, Black, Curry

all. Neil Doak

arb. Steffan Edwards (WRU)

Calciatori: Fasti (Italia U18) 0/1; O’Shaughnessy (Irlanda U18) 5/6; Todaro (Italia U18) 0/1

Note: Terreno in perfette condizioni. Giornata coperta. Temperatura 12°

Cartellini: 57’ giallo a Bonetti (Italia U18), 63′ giallo a Walsh C (Irlanda U18)

Six Nations U18 Mens Festival – Risultati seconda giornata

Galles v Portogallo 33-10

Scozia v Inghilterra 6-28

Georgia v Francia 20-19

Italia v Irlanda 10-36

Alessandro Groppi

Comitato Regionale Emilia Romagna

Addetto Stampa

