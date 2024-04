Cs “Banksy un’artista misterioso”

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

“Banksy” il 5 aprile al BLA

Per conoscere uno degli artisti più misteriosi del mondo contemporaneo

Così contemporaneo e già sui libri di storia per via della portata rivoluzionaria della sua arte, Banksy è uno degli artisti più conosciuti e allo stesso tempo misteriosi nel panorama artistico di oggi.

“Banksy: ritratto di uno sconosciuto” è il titolo dell’appuntamento in programma per venerdì 5 aprile alle 18,30 al BLA di Fiorano Modenese.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, così come per tutti gli appuntamenti in programma nell’ambito di “DATE”, la rassegna voluta dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione l’associazione Lumen, che propone quattro appuntamenti gratuiti in cui si affrontano passato e presente. Non sarà Fabiola Naldi, come inizialmente indicato nel programma, ma l’esperta d’arte e formatrice Deborah Mendolicchio a tenere l’appuntamento sull’artista misterioso che, attraverso le sue opere ha modificato in modo sovversivo e con audacia la concezione stessa dell’arte, della sua fruizione e del mercato.

Deborah Mendolicchio, specializzata in formazione, storia e metodologia della critica d’arte ed estetica, crea e dirige reti di vendita di arte contemporanea per conto di gallerie italiane ed estere.

“DATE” continua martedì 23 aprile, alle 18,30 è in programma “25 aprile, la fine e gli inizi”: un appuntamento a cura di Luca Baldissara dell’Università di Bologna.

