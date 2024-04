Camera dei deputati: Agenda di domani, giovedì 4 aprile

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

AULA

📌Ore 9.30 mozione di sfiducia al Ministro Santanchè, a seguire voti per appello nominale. Poi voti Ddl Terzo settore.

COMMISSIONI

📌8.30_Difesa – Audizione del Gen. Sergio Antonio Scalese, Comandante del Comando per le operazioni in rete (COR) sulla difesa cibernetica

📌13.30_Affari sociali – Audizioni in tema di disforia di genere

📌14_Copasir – Audizione Sottosegretario Alfredo Mantovano

📌14.30_Affari esteri e Difesa – Audizione di Anna Fasano, presidente di Banca Etica, in tema di controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

📌14.30_Ambiente e Attività produttive – Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, audizioni (ASVIS e ANCI)

📌 16_Affari costituzionali – Audizioni sull’autonomia differenziata (docenti universitari, ANCE)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Commercio di armi: contro la modifica della legge 185. Laura Boldrini

📌16 “MDF. La storia del Mostro di Firenze”. Voll. 1, 2, 3 di Roberto Taddeo. Stefania Ascari

EVENTI

📌10 Convegno. Aula dei gruppi parlamentari. Liberiamoci dalla violenza! Pregiudizio e prospettive future. On Varchi, Segretario di Presidenza della Camera. Diretta webtv

📌10. Sala Matteotti. Convegno: “Imprenditoria al femminile”. On. Tassinari

📌11.30 Sala del Refettorio. Presentazione del libro: “Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo”, di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. On. Bonetti

📌13 Sala del Cenacolo. Inaugurazione della mostra: “Sempre accanto. Mostra fotografica 120esimo anniversario della Fondazione di Anpas”

📌15 Sala della Regina. Convegno “Geopolitica e sicurezza a tutela del sistema agroalimentare italiano”. On. Minardo

📌17.30 Sala del Refettorio. Dario Nardella presenta “La città universale”. Con Romano Prodi, On. Michela Di Biase. Modera Maurizio Molinari