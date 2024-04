(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 AMATO (M5S): NO A ELENCO MARCHETTE, E’ SCHIAFFO IN FACCIA A TEATRI ITALIANI

Roma, 27 mar. – “Voteremo NO al provvedimento per la dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani, perché nonostante le contorsioni della maggioranza resta un elenco di ‘marchette’, e non si può mancare in questo modo di rispetto a quell’immenso patrimonio di cultura, tradizione e identità che sono i nostri teatri. Questa legge è uno schiaffo in faccia a teatri italiani. Su questo testo dissentiamo sia nel metodo che nel merito. Anziché prevedere un impianto organico fin dall’inizio per la dichiarazione di monumento nazionale, si è proceduto ad aggiungere di volta in volta questo o quel teatro, assecondando i desiderata di questo o quel parlamentare. Ma è questo il modo di procedere? La destra conferma tutta la sua arroganza e l’incapacità di scrivere un testo organico o quantomeno di ascoltare i buoni consigli che giungono dall’opposizione. Proprio non riescono a concepire le istituzioni culturali come qualcosa di diverso da strumenti per fare marchette territoriali o per sistemare parenti e amici”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato intervenendo in aula.

