(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 PREMIERATO, FOTI (FOTI): RIFORMA PER NAZIONE STABILE E ATTRATTIVA

“Con la riforma del premierato il governo Meloni fa il bene della nostra

Nazione garantendole stabilità, credibilità e una ‘visione di futuro’ che

l’avvicendarsi ravvicinato dei governi fino ad ora non ha consentito di

avere. Il limite dei due mandati per il premier rappresenta un equilibrato

compromesso tra la possibilità di dare continuità- e, quindi, garantire

maggiore efficacia all’azione politica di chi governa- da un lato e,

dall’altro, la necessità di evitare che ci sia una eccessiva

‘personalizzazione’ del potere. Dare stabilità significa consentire a chi

governa il Paese di agire non in un’ottica di breve periodo, quindi volta

principalmente a mantenere o accrescere il consenso elettorale, ma

programmatica di lungo periodo. Significa, quindi, rendere più attrattivo

per gli investitori internazionali e partner europei e mondiali scommettere

sull’Italia senza pensare che i governi in Italia durino ‘quanto un gatto

in autostrada’. Con determinazione il centrodestra compatto sta portando

avanti quella che abbiamo sempre definito ‘la madre di tutte le riforme’

che ha tra i suoi obiettivi principali anche quello di rispettare le scelte

degli elettori troppo spesso traditi da accordi di palazzo di una politica

disposta a tutto pur di gestire il potere”. Così il capogruppo di Fratelli

d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.