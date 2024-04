Iuav e Guardia di Finanza firmano un protocollo per valorizzare il patrimonio storico architettonico del Comando

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 *Firmato oggi un protocollo tra Università Iuav di Venezia e Guardia di

Finanza*

Obiettivo: valorizzare il patrimonio immobiliare storico-architettonico del

Comando nel territorio regionale

COMUNICATO STAMPA

È stato firmato oggi a Palazzo Corner-Mocenigo un protocollo d’intesa tra

l’Università Iuav di Venezia e il Comando Regionale Veneto della Guardia di

Finanza.

La cooperazione tra le due istituzioni riguarderà la conservazione,

promozione e valorizzazione del *patrimonio storico-artistico e

architettonico degli immobili di proprietà (o in uso) del Comando*, come ad

esempio sedi, strutture e reparti situati nel territorio regionale, anche

sotto il profilo dell’accessibilità e della qualità degli allestimenti

espositivi in occasione di eventi pubblici.

L’accordo prevede inoltre attività di *formazione* del personale della

Guardia di Finanza a Venezia e nel territorio regionale, grazie

all’organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione e

aggiornamento.

Parte dell’accordo riguarda lo scambio di *know how* e competenze

tecnico-scientifiche e lo sviluppo di progetti di ricerca comuni collegati

al tema del *rispetto della legalità *nell’ambito dei beni e delle attività

culturali (binomio cultura-legalità).

La cura e la valorizzazione del patrimonio è parte integrante della storia

e dell’identità di Iuav, che è un polo qualificato di formazione e ricerca

nel settore dell’*heritage*, forte di un’esperienza specifica relativa al

patrimonio storico architettonico degli immobili militari.

Con questo nuovo accordo Iuav si conferma istituzione a servizio delle

pubbliche amministrazioni e del territorio, anche attraverso l’azione

scientifica e operativa del nuovo *centro C.SCARPA-Centro Superiore di

Comprensione, Anticipazione e Ricerca Progettuale Applicata*, istituito di

recente nell’ambito del finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza

2023-2027.

Il Comando regionale, da parte sua, vede nella cooperazione con il mondo

universitario l’opportunità per una interazione virtuosa, all’interno del

Sistema-Paese, tra società civile e mondo militare.

Quello di oggi è il primo protocollo firmato da Iuav con la Guardia di

Finanza; responsabile per l’Ateneo è il rettore *Benno Albrecht* e per il

Comando Regionale il generale *Riccardo Rapanotti*.

[image: 1.jpg]

[image: 2.jpg]

[image: 4.jpg]

_________________________________

Università Iuav di Venezia

_________________________________

*IuavStampa*

Cecilia Gualazzini

Tolentini – Santa Croce 191 Venezia

http://www.iuav.it

sala stampa Iuav

_______________________________