GOLF – Augusta National Amateur con Fiorellini. LET in Australia con Fanali e Carta

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 GOLF

Inizia l’Augusta National Women’s Amateur con Francesca Fiorellini

Al torneo, noto anche come Masters femminile perché le partecipanti disputeranno il round conclusivo sul percorso dell’Augusta National, sede del Masters Tournament, prendono parte 72 concorrenti tra le migliori dilettanti del mondo

LET ancora in Australia con Fanali e Carta

Francesca Fiorellini sarà tra le 72 protagoniste dell’Augusta National Women’s Amateur, prestigioso torneo in programma dal 3 al 6 aprile e noto anche come Masters femminile perché le concorrenti disputeranno il round conclusivo sul percorso dell’Augusta National, ad Augusta in Georgia, sede del Masters Tournament, primo Major stagionale maschile (11-14 aprile).

L’evento si svolgerà in due fasi. Il 3 e 4 aprile le giocatrici, in rappresentanza di 18 nazioni, disputeranno le prime 36 buche al Champions Retreat Golf Club di Augusta. Dopo un giorno di pausa, il 5 aprile, in cui tutte le partecipanti effettueranno la prova campo all’Augusta National, il 6 aprile le prime 30 classificate e le pari merito al 30° posto concluderanno il torneo nel tracciato voluto del mitico campione Bobby Jones.

Il field comprende buona parte delle migliori dilettanti del mondo, comprese tre che sono già salite sul podio: la statunitense Anna Davis, vincitrice nel 2022, la svedese Ingrid Lindblad, numero uno mondiale e seconda nella stessa occasione, e l’altra americana Emilia Migliaccio runner up nel 2021. In un tale contesto di qualità, tutte le concorrenti sostanzialmente possono aspirare al titolo a iniziare da Francesca Fiorellini. Tra le tante, segnaliamo le statunitensi Amary Avery, Leigh Chien e Rachel Heck, le spagnole Carla Bernat Escuder, Cayetana Fernandez Garcia-Poggio, Paula Martin Sampedro, Andrea Revuelta e Rocio Tejedo, le svedesi Kajsa Arwefjall, Nora Sundberg e Meja Ortengren, la tedesca Helen Briem, la scozzese Hannah Darling, l’inglese Charlotte Heath e l’indiana Avani Prashanth, che ha battuto le proette in quattro occasioni: nel 2023 ha fatto suo l’Ahlsell Final sul LET Access (il secondo tour femminile europeo) e in precedenza ha firmato tre successi sull’Hero Women’s Pro Golf Tour.

Il torneo, nato nel 2019, è giunto alla quinta edizione e non si è giocato nel 2020 per la pandemia. Lo hanno vinto, oltre ad Anna Davis, altre due americane, ora proette, Jennifer Kupcho (2019), tre successi sul LPGA Tour con un Major (Chevron Championship, 2022), e Rose Zhang nell’aprile 2023, che ha conquistato un titolo sul circuito statunitense (Mizuno Americas Open) due mesi dopo. A segno nel 2021 la giapponese Tsubasa Kajiatani, che successivamente ha avuto una flessione.

L’invito ricevuto da Francesca Fiorellini ha premiato sicuramente la 18enne romana, nel 2023 protagonista assoluta a livello mondiale con le sue imprese, ma è anche un probante riconoscimento per il golf italiano chiamato ancora una volta a esprimere le qualità dei suoi atleti oltre i confini. L’azzurra nella scorsa stagione si è imposta nel Campionato Nazionale Femminile/Trofeo Giuseppe Silva (match play) e nel Campionato Internazionale d’Italia femminile, poi lo show in campo internazionale in cui è stata trascinatrice delle compagini continentali nel Patsy Hankins Trophy contro la selezione dell’Asian Pacific, quindi nella Junior Solheim Cup, contro il team statunitense, e infine nella Junior Ryder Cup, in squadra insieme a Giovanni Binaghi, nella formazione che ha travolto (20,5-9,5) i pari età statunitensi nell’antefatto alla prima Ryder Cup disputata a Roma e che ha avuto un successo planetario. E ha iniziato nel modo migliore anche il 2024 fregiandosi per la terza volta del Nazionale Femminile/Trofeo Silva (dopo il 2021 e il 2023).

L’azzurra, che sarà assistita dall’allenatore Enrico Trentin, il quale le farà da caddie, nei primi due round giocherà con le statunitensi Maisie Filler e Bailey Shoemaker con partenze rispettivamente alle ore 8 e alle ore 14 locali.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’Augusta National Women’s Amateur sarà trasmesso in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: mercoledì 3 aprile e giovedì 4 aprile, dalle ore 19,30 alle ore 21,30; sabato 6 aprile, dalle ore 18 alle ore 21.

LET ANCORA IN AUSTRALIA CON FANALI E CARTA – Seconda tappa consecutiva in Australia del Ladies European Tour dove è in programma dal 5 al 7 aprile l’Australian Women’s Classic, organizzato in collaborazione con il WPGA Tour of Australasia. Sul percorso del Bonville Golf Resort, nella città da cui il circolo prende il nome, saranno in gara due azzurre, Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali.

Nel field figurano sei tra le prime dieci della money list: l’inglese Bronte Law, numero uno, la connazionale Alice Hewson (n. 8), la francese Pauline Roussin-Bouchard (n. 7), la belga Manon De Roey (n. 9), Shannon Tan (n. 4) di Singapore, e Alessandra Fanali (n. 6). Difficile fare previsioni alla vigilia, poiché sono tante le giocatrici che possono prevalere tra le quali ricordiamo l’olandese Anne Van Dam, la ceca Klara Davidson Spilkova, la tedesca Laura Fuenfstueck, le svizzere Elena Moosmann e Chiara Tamburlini, l’inglese Cara Gainer, la danese Nicole Broch Estrup, la thailandese Trichat Cheenglab, la taiwanese Pei-Ying Tsai, l’argentina Magdalena Simmermacher e la colombiana Mariajo Uribe, che dopo oltre dieci anni sul LPGA Tour senza successi, ha colto il primo in carriera sul LET prevalendo su Bronte Law nel precedente NSW Women’s Open.

Nel torneo, giunto alla sesta edizione, vi saranno tre past winner: l’australiana Breanna Gill, che ha fatto suo il torneo nel 2023 quando non era in combinata con il LET, l’inglese Meghan MacLaren, a segno nel 2022 e ultima ad averlo vinto sotto l’egida del circuito continentale, e la norvegese Marianne Skarpnord (2019).

In cerca di rivincita Alessandra Fanali, 23 gare disputate sul circuito, che la scorsa settimana ha subito un taglio per la prima volta in stagione dopo un cammino di quattro gare positive iniziato nel modo migliore con il secondo posto nel Magical Kenya Open, superata da Shannon Tan. Sta invece crescendo gradatamente la condizione di Virginia Elena Carta, al 48° evento, che dopo l’esordio nell’Aramco International in Arabia Saudita, dove è uscita dopo 36 buche, è poi andata a premio nei successivi tre tornei. Il montepremi è di 300.000 euro dei quali 45.000 andranno alla vincitrice.

2 aprile 2024