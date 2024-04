(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 [Rugby Notizie] L’Italia femminile sale al sesto posto nel ranking mondiale

01 Aprile 2024

L’ITALIA FEMMINILE SALE AL SESTO POSTO NEL RANKING MONDIALE

Roma – La Nazionale Femminile Italiana ha guadagnato, con la vittoria per 21-27 a Dublino nel corso della seconda giornata del Guinness Women’s Six Nations 2024, una posizione nel ranking mondiale stilato da World Rugby.

Le Azzurre di Coach Nanni Raineri, in virtù della vittoria esterna (che ha portato anche 5 punti in classifica) salgono dunque al sesto posto nella graduatoria mondiale, scavalcando la Scozia, che affronteranno il prossimo 20 aprile allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, nella quarta giornata del Torneo.

Questa la classifica aggiornata:

1. Inghilterra

2. Nuova Zelanda

3. Francia

4. Canada

5. Australia

6.Italia

7. Scozia

8. Galles

9. Stati Uniti

10. Irlanda

I PROSSIMI IMPEGNI DELLE AZZURRE

Irlanda v Italia

Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

