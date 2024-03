[Rugby Notizie] Guinness Women’s Six Nations, storiche Azzurre a Dublino: battuta l’Irlanda 21-27

(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

Guinness Women’s Six Nations, storiche Azzurre a Dublino: battuta l’Irlanda 21-27

Dublino – L’Italia Femminile scrive una nuova pagina nella storia del movimento italiano, conquistando la prima vittoria in terra irlandese nella seconda giornata del Guinness Women’s Six Nations.

Le Azzurre di Raineri vincono 21-27, conquistando il punto di bonus e festeggiano la Pasqua 2024 con il titolo di Player of the Match per la tallonatrice Vecchini, due volte in meta nella vittoria colta all’RDS Arena di Dublino, tana del Leinster, espugnata da Stefan e compagne in fondo ad ottanta minuti di difesa arrembante e splendide folate offensive guidate dalla coppia Stefan-Madia.

In svantaggio per una meta di punizione dopo pochi minuti di gioco, con cartellino giallo all’estremo Ostuni-Minuzzi, l’Italia mantiene concentrazione e focus ribaltando lo svantaggio iniziale nella seconda metà del primo tempo – si va a riposo sul 7-15 – e confermando la prestazione nella ripresa, sino alla meta del 14-27 di Muzzo alla mezzora che ipoteca il match.

Un intercetto concesso da Rigoni a un minuto e mezzo dalla fine manda in meta l’ala irlandese Corrigan e costringe le Azzurre a un ultimo minuto al cardiopalmo, ma la difesa italiana tiene e il capitan Stefan, sull’ennesimo pallone recuperato dalle avanti, può calciare fuori il pallone che consegna il successo al XV di Raineri.

Le Azzurre torneranno in campo domenica 14 aprile al “Jean Bouin” di Parigi domenica 14 aprile, nella terza giornata del Guinness Women’s Six Nations.

Dublino, RDS Arena – domenica 31 marzo 2024

Guinness Women’s Six Nations, II giornata

Irlanda v Italia 12-27

Marcatrici: p.t. 7’ m. punizione Irlanda (7-0); 24’ m. Vecchini (7-5); 30’ m. Fedrighi tr. Rigoni (7-12); 36’ cp. Rigoni (7-15); s.t. 17’ m. Vecchini tr. Rigoni (7-22); 22’ m. Jones tr. O’Brien (14-22); 28’ m. Muzzo (14-27); 38’ m. Corrigan tr.O’Brien (21-27)

Irlanda: Delany (10’ st. Fowley); Corrigan, Higgins, Breen (18’ st. Dalton), Parsons; O’Brien, Reilly (17’ st. Scuffil-McCabe); Hogan, Wafer, Moore (14’ st. Tuite); Monaghan (cap), Wall (26’ st. Corri); Haney (23’ st. Mcgrath), Jones, Djougang

all. Bemand

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo, Rigoni, Stevanin (32’ st. Granzotto), D’Incà; Madia, Stefan (cap); Arrighetti, Sgorbini (11’ pt. Veronese), Tounesi (29’ st. Locatelli); Duca, Fedrighi; Seye (32’ st. Gai), Vecchini, Turani (14’ pt. Maris)

all. Raineri

arb. Davidson (Scozia)

Cartellini: 7’ pt. giallo Ostuni-Minuzzi (Italia)

Calciatrici: Rigoni (Italia) 3/5

Guinness Player of the Match: Vecchini (Italia)

Note: 6605 spettatori, record per un incontro femminile in Irlanda.

