R: Risultati Serie A1 Softball – 1a giornata andata

Inviato: sabato 30 marzo 2024

Oggetto: Risultati Serie A1 Softball – 1a giornata andata

Italposa Forlì, MKF Bollate e Inox Team Saronno cominciano la stagione con una doppietta. Vittoria in gara 1 per la Rheavendors Caronno sulla Bertazzoni Collecchio, mentre gara 2 è stata sospesa per pioggia.







Italposa Forlì, MKF Bollate e Inox Team Saronno cominciano la stagione con una doppietta. Vittoria in gara 1 per la Rheavendors Caronno sulla Bertazzoni Collecchio, mentre gara 2 è stata sospesa per pioggia

RISULTATI

Italposa Forlì – Pubbliservice Old Parma 10-0 (4°); 8-0 (5°)

MKF Bollate – Thunders 4-1; 18-3 (3°)

Macerata – Inox Team Saronno 2-6; 0-9 (5°)

Rheavendors Caronno – Bertazzoni Collecchio 3-2; gara 2 sospesa per pioggia

Riposa: Mia Office Blue Girls Pianoro

CLASSIFICA

Italposa Forlì, MKF Bollate, Inox Team Saronno (2 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Rheavendors Caronno (1-0, 1.000); Mia Office Blue Girls Pianoro (0-0); Bertazzoni Collecchio (0-1, .000); Macerata, Thunders, Pubbliservice Old Parma (0-2, .000)

Foto allegata: Milagros Lozada, Inox Team Saronno, protagonista di una strepitosa gara 1 con due fuoricampo battuti (credit Riccardo Landi)

