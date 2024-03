Uispress n. 13 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 29 marzo 2024

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Se senti “Pronti, via” in diretta su Radio Uno, è Vivicittà! 40 anni della “corsa più grande del mondo”

Se senti un “Pronti, via!” è una corsa podistica. Se lo senti in tante diverse città, è Vivicittà. Se lo senti *in diretta su Radio 1 Rai*, simultaneamente, in una domenica di aprile, allora è sicuramente Vivicttà!

*“La corsa più grande del mondo”, come titolò il Corriere dello sport* nacque il 1 aprile 1984, esattamente 40 anni fa. A correre per i diritti, l’ambiente e la solidarietà furono in 30.000, in venti città diverse, in ognuna delle quali i Comitati Uisp chiamarono a raccolta le società sportive del territorio, ma anche associazioni ambientaliste e culturali. (*GUARDA IL VIDEO [1] con una carrellata di manifesti di Vivicittà nel corso delle varie edizioni*)

“Vivicittà illumina e unisce intorno a valori che attraversano l’attualità sociale – dice *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp* – oggi c’è un forte bisogno di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale. A questi temi è dedicata l’edizione 2024 che *unirà ancora una volta centri storici e istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani*”

Tutti verso lo stesso traguardo: campioni di fondo e atleti di tutti i giorni, scolaresche e intere famiglie”. (*VIDEO con intervista a Maria Grazia Navacchia*, terza nel 1984 nella classifica unica compensata di Vivicittà [2])

*Miriam e Lorenzo*, due giovani che collaborano con la redazione nazionale Uisp, spiegano l’edizione del 2024: Vivicittà non ha confini, non c’è un dentro e un fuori (*GUARDA IL VIDEO [3]*)

[4] 1 aprile 1984: come e perchè Vivicittà ruppe gli steccati tradizionali. Parla Giuntini, storico dello sport

Pubblichiamo un articolo di Sergio Giuntini, storico dello sport, che *ripercorre i primi quarant’anni di storia della manifestazione podistica Uisp*. “La storia del podismo amatoriale in Italia, uno dei maggiori fenomeni sportivi di massa del secolo scorso, è una storia che affonda le sue radici negli anni ’70 e che ha per protagonista antesignana l’Unione Italiana Sport Popolare (Uisp) – scrive Giuntini – dall’Uisp e in particolare dal suo segretario generale *Gianmario Missaglia*, venne proposta un’altra idea di podismo “per tutti”.

Ci si riferisce al “Vivicittà” che in questi giorni taglia un traguardo di notevole longevità compiendo i suoi primi quarant’anni. Missaglia col “Vivicittà”, in quel lontano 1984, colse l’esigenza dell’Uisp – sono sue parole – di “*creare grandi eventi sportivi culturalmente complessi*, capaci di comunicare socialmente il nuovo profilo dell’organizzazione, di coinvolgere cittadini e opinione pubblica, di *connettere l’Uisp con il moderno sistema dei media* e con nuove aree sociali”

[5] Pesce a Radio Inblu su sport e legalità: “Il nostro posto è ogni giorno sul territorio con Libera”

Il *presidente dell’Uisp nazionale Tiziano Pesce* è intervenuto a *Radio InBlu*, sabato 23 marzo, nel programma condotto in diretta dal giornalista Ugo Scali. “In questo momento più che mai, abbiamo il compito, come associazione, di *impegnarci ancora di più per contribuire a difendere e rilanciare con forza, i valori di democrazia, di libertà e soprattutto di pace e solidarietà*”. Proprio con questi valori, l’*Uisp è scesa in campo il 21 marzo al Circo Massimo [6]*, a Roma, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera.

“L’Uisp da 29 anni è al fianco di don Ciotti per la lotta alle mafie – continua Pesce – eravamo, infatti, dietro lo striscione “Un fiore nel cemento” durante il corteo del 21 marzo. Lo stesso slogan che ha accompagnato il giorno seguente che si è tenuta nel *Parco Verde di Caivano*”

*ASCOLTA L’INTERVENTO DI PESCE SU RADIO INBLU [7]*

[8] Uisp sulla Rai: al TgSport di RaiDue la storia di Margherita che ha scelto il basket in carrozzina

Una storia di forza e sensibilità, di inclusione e amicizia. *Margherita Contrastini*, undicenne che *pratica basket in carrozzina* con la *Briantea84*, *affiliata Uisp Lariano*, ha entusiasmato il mondo dello sport sociale e per tutti. Anche la Rai con il *TGSport*, su *Rai2*, ha colto l’importante segnale di integrazione lanciato da Margherita che ha scelto uno sport pensato per persone con disabilità e scelto da una giovanissima normodotata. Il servizio è stato realizzato dalla giorn alista Monica Matano.

“Il basket in carrozzina mi piace perché si può andare *tutti insieme alla stessa velocità*” dice *Margherita*. *Roberto Rodio, segretario generale Uisp Lombardia* “L’Uisp è arrivata al suo terzo Campionato nazionale di basket in carrozzina. È uno sport che integra e dà la possibilità a tutti di essere sullo stesso livello”.

*GUARDA IL SERVIZIO COMPLETO [9]*

[10] Sport Point: nuovo incontro gratuito on line mercoledì 3 aprile su “La trasparenza nelle ASD e negli ETS”

Proseguono gli incontri gratuiti on line di consulenza e aggiornamento con il progetto nazionale Sport Point. Il prossimo appuntamento, sulla piattaforma Zoom Uisp, è in programma per *mercoledì 3 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.00*.

Tema dell’incontro sarà “La trasparenza nelle ASD e negli ETS”.

E’ necessario pubblicare il bilancio di esercizio? Si, quando e come? E’ necessario pubblicare il bilancio sociale? Chi e come? Quando paghiamo collaboratori e dirigenti, quali oneri di trasparenza dobbiamo assicurare e come? E se riceviamo contributi pubblici? Come dobbiamo gestire il contributo del cinque per mille? La risposa a tutti i dubbi e le domande nell’incontro on line promosso dall’Uisp

*PER ISCRIVERTI ALL’INCONTRO DI MERCOLEDI’ 3 APRILE CLICCA QUI [11]*

[12] L’iniziativa dell’Uisp Campania a Caivano per far crescere “Un fiore nel cemento”

Il *Parco Verde di Caivano*, a *Napoli*, come luogo di aggregazione per dare un’alternativa ai giovani. È stato questo l’obiettivo dell’evento “*Un fiore nel cemento*” tenutosi lo scorso 22 marzo. Si è data vita ad una giornata all’insegna dello sport per i più giovani e del ricordo per le vittime innocenti di mafia, prendendo il testimone dalla manifestazione nazionale tenutasi a Roma giovedì 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da *Libera*. “Siamo del parere che la potenza aggregativa dello sport possa fare tanto per le nuove generazioni, anche in termini di contrasto alle mafie”, ha sostenuto il *presidente della Uisp Campania Antonio Marciano*.

Gli ha fatto eco *Pasquale Leone* di Libera Campania, che ha ricordato come “Per far crescere i fiori nel cemento c’è bisogno di *cura e attenzione quotidiane*”

[13] Tiziano Pesce ospite di ItaliaOggi: “Cosa serve per rendere concrete le opportunità normative”

*Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, è stato ospite di *Italia Oggi* nello spazio di approfondimento di *Diritto e Sport* condotto da Michele Damiani affronta i temi delle riforme che coinvolgono l’associazionismo. La puntata ha sollevato temi importanti e attuali come la *riforma del terzo settore*, la *riforma dello sport*, gli enti di promozione sportiva, lo *sport in Costituzione*. Oltre a ciò, Pesce ha analizzato i temi della *sicurezza sul lavoro*, delle *risorse economiche* e dell’*armonizzazione *dei Registri delle associazioni e società sportiv*e*.

“Un’associazione come l’Uisp, ente di promozione sportiva e sociale deve lavorare per rendere sempre più concrete le opportunità. Si deve *guardare con un rinnovato slancio allo sport sociale come diritto di cittadinanza di matrice europea*” dice Tiziano Pesce

*GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVISTA [14]*

[15] La formazione Uisp propone nuovi appuntamenti su tutto il territorio. Ecco il calendario

*Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’*Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

*Sono circa 150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[16] Uisp Reggio Emilia: l’attività motoria nel nuovo welfare nell’ambito del progetto Sport Civico

Lo scorso 23 marzo si è svolta l’iniziativa promossa nell’ambito di Sport Civico, con un convegno e un pomeriggio di giochi e attività. *Tiziano Pesce, presidente* *Uisp nazionale*, ha sottolineato l’importanza di “fare rete mettendo al centro le persone e lo *sport* nella sua *funzione educativa e sociale*”. L’obiettivo – secondo *Azio Minardi, presidente Uisp Reggio Emilia* che ha moderato la seconda parte del convegno incentrata su esperienze e progettualità – è quello di portare l’attività motoria su un livello progettuale e di servizio più strutturato che sia parte integrante dell’articolazione dei servizi territoriali della sanità pubblica”.

Tra le esperienze più importanti analizzate nello specifico dal convegno promosso dall’Uisp c’è l’*Attività Fisica Adattata*, progetto di prevenzione attuato con successo nel nostro territorio da Ausl e Uisp da oltre 10 anni

*GUARDA IL SERVIZIO DI REGGIONLINE [17]*

[18] Con il “Fondo Oplà” Uisp Bologna promuove lo sport per le persone con disabilità

*Uisp Bologna* e *Sportfund fondazione per lo sport onlus* hanno costituito *un fondo per sostenere i costi per l’attività sportiva inclusiva di bambini e giovani con disabilità*. Il Fondo Oplà [19] aiuta economicamente le famiglie di bambini con disabilità *ad avvicinarsi allo sport per promuovere i valori dello sportpertutti*. In occasione del convegno svoltosi lo scorso 23 marzo dedicato all’impegno delle Fiamme Gialle durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio scorso l’Uisp era presente per sottolineare l’importanza dello sport paralimpico per le famiglie e la società.

*Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna*, si è focalizzata sugli obiettivi del Fondo definendolo “un progetto che permette a ragazze e ragazzi di frequentare corsi di nuoto a *prezzi molto calmierati*”. *Luca Baldassarre*, responsabile Settore Disabilità e Disagio Uisp Bologna ha ribadito l’impegno Uisp per garantire lo sport per tutti: “il nostro *approccio* è *votato all’inclusione* e alla personalizzazione dei percorsi”

*GUARDA IL VIDEO DELLE INTERVISTE [20]*

[21] Riscoprire la storia e il territorio di Imperia attraverso le cinque giornate di trekking urbano targate Uisp

In occasione del centenario della nascita della città di Imperia, l’*Uisp Imperia*, con il patrocinio del Comune e dell’assessorato allo Sport, Cultura e Manifestazioni, presenta una serie di *cinque “Trekking urbani”* dedicati alla scoperta del territorio e della sua storia passata e recente.

La prima delle cinque giornate di trekking si terrà *sabato 30 marzo [22]*, con il percorso ad *Oneglia*. L’appuntamento è alle 9.30 in Piazza De Amicis, di fronte alla biblioteca. La camminata durerà circa 2 ore e durante la passeggiata i *partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il recente passato industriale*, lo *sviluppo urbanistico e i traffici portuali* e conoscere personaggi di rilievo come Maria Pellegrina Amoretti, la prima donna italiana laureata in legge nel 1777

[23] Forum terzo settore: “Negativo passo indietro sul Superbonus, il Governo ci ripensi”

“Il nuovo provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri, stando alle anticipazioni di queste ore, *escluderebbe innumerevoli soggetti del terzo settore* dalla possibilità di godere, d’ora in avanti, dei benefici del Superbonus. Si tratterebbe di *un duro e inaspettato colpo *per tutte quelle realtà che svolgono attività sociali senza scopo di lucro, che necessitano di riqualificare ed efficientare dal punto di vista energetico gli spazi in cui operano”. Così *Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore*

[24] Il 10 aprile webinar per i commercialisti sugli enti del terzo settore e le nuove regole introdotte dalla riforma

*Mercoledì 10 aprile* è in programma un webinar gratuito sulle principali novità introdotte dalla riforma del terzo settore. L’incontro si terrà dalle 14.30 alle 16.30. “*Gli enti del terzo settore: stato dell’arte e completamento della riforma*” è il titolo del webinar rivolto ai commercialisti in questa delicata fase in cui si trova la normativa di riferimento.

L’incontro è promosso da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la FNC Formazione, CSVnet e il Forum Nazionale Terzo Settore. I *commercialisti sono un importante riferimento per gli enti* per consentire l’*adeguata applicazione delle disposizioni normative*. A parte gli aspetti fiscali su cui si attende l’autorizzazione della Commissione europea, infatti, l’impianto normativo si è completato con la pubblicazione della maggior parte dei decreti attuativi e della prassi ministeriale ed è il momento di esaminare e monitorare le novità in arrivo

[25] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

