(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Codice strada: Minasi (Lega), da Ghirra parole riprovevoli, non si specula su vittime

Roma, 12 mag. – “Dalla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghirra, parole riprovevoli: pur di attaccare l’avversario politico, specula sulle vittime della strada. Vergogna. La verità è che da certa sinistra abbiamo solo No e polemiche mentre, dopo decenni di immobilismo, il ministro Salvini ha rinnovato con logiche di buonsenso il codice della strada”.

Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato