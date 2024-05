(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Superbonus: Nevi, Garavaglia dovrebbe essere più attento e informato. Auspichiamo confronto di merito

“Il presidente Garavaglia dovrebbe essere più attento nelle dichiarazioni e più informato. Dovrebbe, per esempio, sapere che quando passo’ in consiglio dei ministri il DL su extra profitti (fuori sacco senza mai averlo discusso prima) il ministro Tajani era in missione all’estero. Mi pare che le proposte di FI sono state poi condivise da tutta la maggioranza e ne siamo usciti con una norma molto apprezzata da tutti. Poi non sa o fa finta di non sapere che gli emendamenti li presenta il ministro competente il quale, come ha dichiarato lui stesso, non ha avuto la sensibilità di parlarne prima con i colleghi ministri o almeno con Tajani. Se sono provvedimenti importanti (e questo è molto importante anche per l’entità delle cifre di cui si parla) converrebbe parlarne prima e condividerli, a meno che Garavaglia non pensi che ci sia chi fa le leggi e chi alza la mano. Noi siamo in maggioranza e non siamo abituati a essere al servizio di nessuno. Noi siamo al servizio degli italiani e sia chiaro che non intendiamo derogare dal punto fondamentale del nostro programma che prevede di non alzare mai le tasse sulle imprese e sulle famiglie. Sono anni che lottiamo contro la sinistra per evitare la sugar tax. Ci sembrava che fosse una cosa condivisa da tutto il centrodestra visto che abbiamo votato tutti insieme in parlamento per cancellare la sugar e la plastic tax. Spero proprio che la Lega non abbia cambiato idea. Detto questo, come al solito, noi siamo una forza responsabile e auspichiamo un confronto di merito sin dalle prossime ore. Se ci sarà la

volontà di confrontarsi, siamo sicuri che troveremo la quadra che ci consentirà di tenere i conti in ordine, non aumentare le tasse e non fare norme retroattive che non garantiscono la certezza del diritto che noi consideriamo invece un valore assoluto e rischiano di distruggere la credibilità dell’Italia anche agli occhi degli investitori internazionali”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice capogruppo vicario dei deputati azzurri.

