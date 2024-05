(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Sanità: Damiani (FI), infermiere è punto riferimento fondamentale

“Dalle piccole necessità all’assistenza più complessa, la figura

professionale dell’infermiere rappresenta un punto di riferimento

fondamentale per tutti, la mano sempre tesa nei momenti di fragilità. In

occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, che si celebra

oggi 12 maggio, ho promosso in Senato a Roma un importante convegno

mercoledì 8 maggio dal titolo “I nostri infermieri. Il nostro futuro. Il

potere economico dell’assistenza” alla presenza di tanti autorevoli

relatori. Un confronto tra la categoria professionale e la politica, per

ascoltare le loro richieste e disegnare insieme il futuro dell’assistenza

sanitaria, affrontando le criticità del sistema”. Lo dichiara il senatore

di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio. “Forza

Italia è sempre vicina agli operatori sanitari, lo abbiamo dimostrato

durante il drammatico periodo della pandemia difendendo con determinazione

il loro preziosissimo lavoro e continuiamo a farlo oggi con attenzione