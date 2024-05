(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Europee; Ronzulli (FI): Lavoriamo per una Commissione Europea di centrodestra

“L’appuntamento delle elezioni europee è cruciale anche per dichiarare ufficialmente chiuso il capitolo della maggioranza Ursula. A questo proposito, e lo dico da orgogliosa appartenente al Ppe, Ursula Von der Leyen è ormai un cavallo zoppo. La sua presidenza all’inizio aveva un’altra missione. Invece, a lungo andare, si è rivelata debole, ha mostrato il fiato corto, con una Commissione strattonata da spinte di estremismo ideologico che hanno portato a provvedimenti gravi per i nostri cittadini e le nostre aziende. Puntiamo con decisione ad un risultato che ci consegni una maggioranza di centrodestra, tra popolari, liberali e conservatori. E, magari, ad un presidente della Commissione che sia più attento all’area del Mediterraneo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Stradella, in provincia di Pavia, alla presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco, Alessandro Cantù.