[Rugby Notizie] U18 Women’s Six Nations Festival, un pareggio e una sconfitta per l’Italia nella giornata di esordio

U18 WOMEN’S SIX NATIONS FESTIVAL, UN PAREGGIO E UNA SCONFITTA PER L’ITALIA NELLA GIORNATA DI ESORDIO

Colwyn Bay (Galles) – Giornata agrodolce per le Azzurrine di coach Diego Saccà, che a Colwyn Bay, in Galles, prima sfiorano l’impresa con l’Inghilterra, venendo riacciuffate solo nel finale di partita da una meta che toglie il sogno di una vittoria donando l’amarezza del pareggio, poi una sconfitta contro l’Irlanda, un 22-0 che conclude non nel migliore dei modi la prima giornata dell’ U18 Women’s Six Nations Festival dell’Italia.

Qui di seguito le formazioni dell’Italia scese in campo nel pomeriggio.

L’Italia tornerà in campo il prossimo 2 aprile con altre due partite da 35 minuti: la prima alle 16:30 con la Francia, la seconda alle 18:30 con la Scozia. Il 6 aprile, nell’ultima giornata, affronterà invece il Galles in una sfida da 70 minuti.

ITALIA-INGHILTERRA 19-19

Affinito; Francolini, Fogarin, Cecati, Kone; Zeni, Bitonci; Antonazzo, Akosa, Cagnotto; Turatto, Liccardo; Maione, Cheli, Foscato. Altre Entrate: Da Lio, Rappo, Gazzi, Giorgetti, Stafoggia, Candela, Collega, Rosini, Carciani, Angelucci, Compare, Pietrobon, Lepri.

ITALIA-IRLANDA 0-22

Affinito; Compare, Fogarin, Carciani, Lepri; Bitonci, Rosini; Antonazzo, Akosa, Cagnotto; Riccardo, Stafoggia; Maione, Rappo, Candela. Altre Entrate: Cheli, Foscato, Turatto, Zeni, Kone, Cecati, Francolini, Da Lio, Giorgetti, Colella, Angelucci, Gazzi, Pietrobon

