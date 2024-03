[Rugby Notizie] Festival Sei Nazioni Maschile U18 al via a Parma

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Festival U18 Maschile al via al “Lanfranchi”, tutti gli incontri degli Azzurrini in diretta Federugby.it

Conto alla rovescia concluso per il Festival Sei Nazioni Maschile U18 che, dal 30 marzo al 7 aprile, porterà le future stelle del rugby europeo a sfidarsi sul prato del “Lanfranchi” di Parma nella loro prima, grande esposizione sul palcoscenico internazionale.

Nessun trofeo in palio, ma l’opportunità di confrontarsi con un nuovo livello di gioco e di costruire legami e ricordi destinati a durare per tutta la vita sono le caratteristiche del Festival Sei Nazioni U18 che, insieme all’Italia, vedrà i giovani di Inghilterra, Galles, Irlanda, Francia, Scozia e – per la prima volta – anche di Portogallo e Georgia affrontarsi in tre giornate di gara, per un totale di dodici partite spalmate tra sabato 30 marzo, mercoledì 3 e domenica 7 aprile, con accesso gratuito sugli spalti della casa dell’Italia Femminile e delle Zebre Parma per tutti gli appassionati che vorranno assistere agli impegni tra i più interessanti prospetta continentali.

Nella serata di venerdì 29, presso la sala conferenze “Leonardo Mussini” dello Stadio “Lanfranchi” le otto delegazioni partecipanti si sono date appuntamento per un momento di incontro e di presentazione del Festival, accolti nella città ducale dall’assessore allo sport del Comune di Parma Marco Bosi, dal Consigliere Federale ed ex tallonatore dell’Italia Carlo Festuccia e dal Responsabile dello Sviluppo Percorso di Formazione Giovanile Maurizio Zaffiri.

Da sabato 30, tutti in campo: gli incontri dell'Italia U18 Maschile saranno disponibili su federugby.it e sul canale Youtube della Federazione, mentre tutti gli altri incontri saranno visibili sul canale Youtube del Six Nations U20

Festival U18 Maschile – Calendario

Stadio “Sergio Lanfranchi”, Parma

Prima giornata – 30 marzo

ore 11:00 – Georgia v Scozia – diretta

ore 13:15 – Italia v Portogallo

ore 15:30 – Irlanda v Francia

ore 17:45 – Inghilterra v Galles

Seconda giornata – 3 aprile

ore 11:00 – Galles v Portogallo

ore 13:15 – Scozia v Inghilterra

ore 15:30 – Georgia v Francia

ore 17:45 – Italia v Irlanda

Terza giornata – 7 aprile

ore 11:00 – Portogallo v Irlanda

ore 13:15 – Francia v Galles

ore 15:30 – Inghilterra v Georgia

ore 17:45 – Scozia v Italia

