CONSIGLIO REGIONALE: LA PRESIDENTE TODDE CONVOCA LA SEDUTA D’INSEDIAMENTO PER MARTEDÌ 9 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 RAS AOO 01-01-00 Decreto Presidenziale n. 17 Prot. Uscita n. 6054 del

29/03/2024

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

____________

Oggetto:

Convocazione del Consiglio regionale della Sardegna per la XVII Legislatura.

LA PRESIDENTE

VISTE

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, e le

relative norme di attuazione;

VISTA

la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l’elezione

diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento

e Bolzano;

VISTO

in particolare, l’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, con il quale sono

stati convocati per il giorno domenica 25 febbraio 2024 i comizi elettorali per l’elezione

del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTO

il verbale dell’Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d’Appello di Cagliari, il

quale attesta che in data 20 marzo 2024 è stata proclamata eletta Presidente della

Regione Autonoma della Sardegna la sottoscritta Alessandra Todde e che attesta

l’avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali eletti;

VISTO

il comma 3 dell’art. 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, che attribuisce al

Presidente della Regione in carica il compito di convocare il nuovo Consiglio regionale

entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti;

VISTO

il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTI

l’art. 23 dello Statuto speciale per la Sardegna e l’art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1949, n.

DECRETA

ART. 1

Il Consiglio regionale della Sardegna, eletto per la XVII legislatura in data 25 febbraio

2024, è convocato per il giorno martedì 9 aprile 2024, alle ore 10.30, nella sede

istituzionale di via Roma in Cagliari, con il seguente ordine del giorno:

1) costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio;

2) comunicazioni del Presidente provvisorio del Consiglio regionale;

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

3) giuramento dei Consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto speciale per la

Sardegna e dell’art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

4) comunicazioni della Presidente della Regione e giuramento degli Assessori regionali;

5) elezione del Presidente del Consiglio regionale.

ART. 2

Il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna è invitato alla prima adunanza

del Consiglio regionale, convocata con il precedente articolo 1.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet

istituzionale.

La Presidente

Alessandra Todde

Firmato digitalmente da

Alessandra Todde

29/03/2024 16:35:33