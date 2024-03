(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 TRASPORTI, M5S: PRONUNCIA TAR DICE CHE COSTITUZIONE VALE PURE PER SALVINI

ROMA, 28 MAR. – “La pronuncia odierna del Tar relativa allo sciopero dei trasporti precettato da Salvini lo scorso 15 dicembre ci dice una cosa chiarissima. La nostra Costituzione, nella quale il diritto di sciopero è sancito in maniera inequivocabile, vige anche per il leader della Lega e vale anche per lui. Pertanto l’incarico di ministro dei Trasporti non gli consente di fare ciò che vuole: i lavoratori di quel mondo non sono una sua proprietà. Invece di pensare solo a ponti che non servono e a come rendere più facile la vita agli automobilisti che aggirano i limiti di velocità, pratiche in cui si diletta da un anno e mezzo, cerchi di ascoltarli quei lavoratori. Potrebbe scoprire che in molti casi fanno turni massacranti e guadagnano troppo poco. Insomma, molli un attimo la propaganda. Così, giusto per vedere l’effetto che fa”. Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Trasporti di Senato e Camera Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Antonio Trevisi, Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

