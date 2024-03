(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 PREMIERATO, MAIORINO (M5S): DA BALBONI SCIVOLONE O MINACCIA A PREROGATIVE OPPOSIZIONI

ROMA, 28 marzo – “Il presidente Balboni sbaglia bersaglio e nel fare confusione, minaccia anche le prerogative dei Gruppi di opposizione. Innanzitutto è falso che io o il collega Cataldi interveniamo su ogni emendamento, interveniamo semmai quando la discussione verte su profili su cui come M5S sentiamo il dovere di esporre la nostra posizione o di dare un suggerimento migliorativo. In secondo luogo, questo voler mettere la mordacchia ai Gruppi di opposizione, o a uno in particolare, quello peraltro che è sempre rimasto esclusivamente nel merito con i propri emendamenti, è un brutto scivolone da parte del presidente Balboni. Vorrebbe forse procedere non solo con la marcia forzata di sedute notturne come sta facendo, ma anche soffocando la discussione? Il governo sta smantellando gli equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato, una serissima e approfondita discussione parlamentare è il minimo che si possa fare. Speriamo che si sia solo espresso male, per la comprensibile stanchezza dei ritmi a cui ci costringe per compiacere la sua premier Meloni”.

Così la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S al Senato e capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

