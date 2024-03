(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

Musei, Pd a Sangiuliano, basta propaganda fatta di menzogne, musei aperti dal 2014 nelle festività

“Ogni giorno assistiamo a dichiarazioni divisive del ministro Sangiuliano che, appropriandosi di investimenti e riforme che vengono dal passato, cerca di mostrare il proprio dinamismo. Purtroppo, al Collegio Romano si registra stallo e confusione come abbiamo visto questa settimana in parlamento con dietrofront continui e imbarazzi istituzionali anche sul riconoscimento dei teatri come monumenti nazionali. Oggi, leggiamo dichiarazioni che raccontano di una rivoluzione nel sistema museale italiano con l’apertura dei luoghi della cultura nel ponte pasquale. Al ministro diciamo di dare un’occhiata al proprio sito istituzionale dove potrà agilmente verificare che i musei, salvo per le restrizioni del Covid, sono stati aperti a Pasqua e Pasquetta dal 2014. Caro Ministro Sangiuliano, la smetta con questa bassa propaganda fatta di menzogne. Auguri invece ai tanti che decideranno di visitare il patrimonio culturale nelle prossime festività”. Così in una nota i deputati democratici della commissione Cultura della Camera.

