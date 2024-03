CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 27 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

PRESIDENTE

📌15.30 Incontro con una delegazione dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS). Studio del Presidente

ORE 14 CAPIGRUPPO

AULA

👉9.30 dichiarazioni di voto e voto finale ddl Codice della Strada;

a seguire pdl Teatri italiani, con votazioni

👉15 QT Ministri Crosetto, Calderoli, Nordio, Giorgetti

👉16.15 eventuale seguito voti

COMMISSIONI

đź“Ś8.15_Federalismo fiscale_ Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto

đź“Ś9_Affari sociali_Seguito audizione Ministro Schillaci sulla situazione dei pronto soccorso

đź“Ś14_Bilancio Trasporti Camera e Bilancio Finanze e Ambiente Senato – Audizione Ministro Giorgetti sulla privatizzazione di Poste Italiane

đź“Ś14_Schengen_ audizione della Ministra Calderone sui minori stranieri non accompagnati

📌14_Copasir_Audizione dell’Ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini.

đź“Ś14.20_Esteri e Difesa_Audizioni esperti su controllo transito armamenti

đź“Ś14.20_Finanze_Audizione sull’evasione nel settore dei carburanti – Direttore Centrale Coordinamento normativo Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo

📌15_Copasir_Audizione dell’Ambasciatore d’Italia in Angola, Cristiano Gallo

đź“Ś15.10_Affari costituzionali_Audizione di Catherine De Bolle, direttrice esecutiva di Europol, sulla gestione europea integrata delle frontiere

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione libro “Un miracolo chiamato vita”. Anthony Emanuele Barbagallo

đź“Ś13 Presentazione corso post laurea abilitante alla figura di mediatore civile ex dlgs 28/2010 e dm 150/2023. Gerolamo Cangiano

đź“Ś16 Presentazione documentario. Attilio Pierro

📌17.30 Rappresentanza d’interessi: una regolamentazione necessaria. Naike Gruppioni

EVENTI

đź“Ś11 Aula dei gruppi parlamentari. Proiezione del film: “Anime nel fango. L’alluvione in Romagna” di Ettore Zito (Gruppo Forza Italia)

đź“Ś15.30 Sala Cenacolo. Convegno: “Rapporti Stato-confessioni religiose. Sviluppo, trasformazioni e prospettive della disciplina del fenomeno religioso” (Gruppo Forza Italia)

đź“Ś16 Sala della Regina. Convegno: 60esimo anniversario della Lega del Filo d’Oro. Presentazione del Manifesto delle persone con sorcocecitĂ (On. Mulè, Vicepresidente della Camera). Diretta web

đź“Ś17 Sala del Refettorio. Presentazione del libro: “Enrico Mattei politico e manager” di Pietro Giuseppe Parisi