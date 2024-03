NOTA e INFORMAZIONI DI SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA STRAORDINARIA FOSSE ARDEATINE

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Buongiorno, vi ricordo che domani, 26 marzo alle ore 10, è in programma una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Vi comunico che per ragioni tecniche non sarà trasmessa in streaming, ma la registrazione sarà disponibile sui canali di Roma Capitale a partire dai giorni successivi.

Per chi non lo avesse ancora fatto, sarà possibile accreditarsi entro le ore 18 di lunedì 25 marzo al seguente link: https://www.comune.roma.it/partecipa/pub/index.php/673365?lang=it

INVITO STAMPA

Martedì 26 marzo – ore 10

Mausoleo delle Fosse Ardeatine – via Ardeatina, 174

ASSEMBLEA CAPITOLINA STRAORDINARIA IN OCCASIONE

DELL’80° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE

Alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

sarà scoperta una targa commemorativa

Sarà possibile accreditarsi entro le ore 18 di lunedì 25 marzo al seguente link:

[ https://www.comune.roma.it/partecipa/pub/index.php/673365?lang=it | https://www.comune.roma.it/partecipa/pub/index.php/673365?lang=it ]