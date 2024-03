CONTIENE FOTO# VIA MARSALA – CARABINERI ARRESTATO 48ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DI RAPINA IMPROPRIA, VIOLENZA, RESISTENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE.

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

VIA MARSALA – CARABINERI ARRESTATO 48ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DI RAPINA

IMPROPRIA, VIOLENZA, RESISTENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE.

ROMA – La sera del 19 marzo scorso, verso le ore 21,30, i Carabinieri del

Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un uomo di 48 anni, disoccupato

e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina impropria,

violenza, resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale.

L’uomo è stato fermato dal cassiere di un esercizio commerciale di via

Marsala, mentre cercava di uscire da una porta di servizio allarmata, subito

dopo essersi impossessato di diversi generi alimentari che aveva nascosto

sotto il giubbino. A quel punto è intervenuta la guardia giurata che ha

bloccato l’uomo che lo ha minacciato di morte, fino all’arrivo dei

Carabinieri, che a loro volta sono stati aggrediti con spintoni. L’uomo è

stato poi definitivamente bloccato, ammanettato e condotto in caserma dove,

giunti nei pressi dell’ingresso, appena sceso dalla macchina di servizio

senza alcun motivo, ha continuato nella sua condotta violenta colpendo con

dei calci al ginocchio anche il comandante della caserma, tanto da

costringerlo a farsi visitare presso il pronto soccorso del Policlinico

Umberto I, dove è stato dimesso con 7 giorni di prognosi.

Presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato

l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel luogo

di residenza e l’obbligo di presentazione alla P.G.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari

per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

250324

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma