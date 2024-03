Comunicato stampa_Teatro Comunale di Russi, martedì 26 marzo in scena La casa dei Rosmer, il nuovo spettacolo di Elena Bucci e Marco Sgrosso

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Stagione teatrale 2023 – 2024

19 ottobre – 3 maggio

Martedì 26 marzo sul palcoscenico del Comunale va in scena La casa dei Rosmer, il

nuovo spettacolo di Elena Bucci e Marco Sgrosso.

Elena Bucci e Marco Sgrosso sono i protagonisti dello spettacolo tratto dal dramma di Ibsen, un

nuovo lavoro che ha debuttato pochi giorni fa a Prato e arriva al Comunale di Russi per una delle

due date previste in regione.

La casa dei Rosmer, in scena martedì 26 marzo (inizio ore 20.45) è la dimora di una famiglia che

vanta una centenaria genealogia di uomini importanti – di chiesa, politici, governanti – vissuti

secondo i valori della tradizione e nella certezza di essere nel giusto. Con il suo parco, le vetrate, i

grandi ritratti degli antenati, i ninnoli, i fiori, la casa emana autorevolezza e prestigio, è il simbolo

di una vita agiata, operosa, rigorosa, austera, di indubbia moralità. Induce riverenza e curiosità:

quali felici e fortunate esistenze si nasconderanno in quelle stanze? Eppure in Casa Rosmer non si

ride mai. Qui si consumeranno molti simbolici conflitti, innescati da una potente voglia di

rinnovamento, annunciati da un clima da romanzo giallo fin dall’inizio.

Il discendente Johannes Rosmer, ex pastore vedovo, vuole affrancarsi dal passato abbracciando

nuovi ideali che lo mettono in contrasto con l’antico mondo di appartenenza. Ritenuta

responsabile di questa inversione di percorso è Rebekka West, la misteriosa governante rimasta

nella casa anche dopo il suicidio della moglie di Rosmer.

I due fondatori de Le Belle Bandiere, Elena Bucci e Marco Sgrosso, si rivolgono a questo testo del

1886 per trarre le radici delle contraddizioni che viviamo nel nostro presente. Quello ritratto da

Ibsen è infatti uno scenario che si ripete nella storia: una politica intessuta di intrighi, prepotenze e

menzogne perpetrate sia in nome della conservazione che del cambiamento, rapporti di

convenienza travestiti da felicità che si nutrono di ambizione e crimini.

“Questa favola cupa – commenta Elena Bucci – dove relazioni, personaggi e dialoghi solo in

apparenza naturalistici scivolano nel fantastico e nel simbolico, lascia un imprevedibile spazio

all’umorismo, quando si intravedono con tenerezza le paure e le mediocrità di ognuno dei

personaggi, che tanto somigliano a quelle di noi tutti. Casa Rosmer è un palcoscenico, è il mondo.

Affacciati alla grande finestra del sipario attori, personaggi, pubblico, spiano l’uno nell’altro il

futuro”.

Marco Sgrosso aggiunge: “In Casa Rosmer le ombre sono attraversate da bagliori improvvisi e gli

austeri ritratti dei posteri sono costretti ad ascoltare confessioni inaudite, la calma piatta è

inquinata da inquietudini feroci e gli interni silenziosi insidiati da sottili minacce esterne.

Con una forza ereditata dalla tragedia greca, i morti tornano a condizionare l’esistenza dei vivi,

rendendola un continuo, snervante esame di coscienza”.

Venerdì 5 aprile inaugura la rassegna di teatro contemporaneo, 3 titoli in cui altrettanti grandi

classici – del teatro, della letteratura e della canzone d’autore – vengono maneggiati da nomi di

rilievo della produzione contemporanea, che li utilizzano come materia prima per generare nuove

interpretazioni e riscritture originali.

Il primo appuntamento è venerdì 5 aprile con Io provo a volare. Omaggio a Domenico Modugno

della Compagnia Berardi Casolari, il secondo è venerdì 19 aprile con Il grande inquisitore, con

Flavio Albanese e Tony Marzolla e l’ultimo venerdì 3 maggio con 7 contro Tebe de I Sacchi di

Sabbia e Massimiliano Civica.

