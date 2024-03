(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 COMUNE DI PIACENZA

Piacenza, 21 marzo 2024

Oggetto: “Il cantiere racconta”. Nella creatività degli studenti del Cassinari, i

progetti di riqualificazione illustrati alla cittadinanza

Domani, venerdì 22 marzo alle 9, nelle adiacenze del cantiere di Porta Borghetto (lato

via Maculani), la sindaca Katia Tarasconi e l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini

presenteranno, insieme agli studenti della classe 4° Grafica del liceo artistico Cassinari

coinvolti nell’iniziativa, il progetto “Il cantiere racconta – Com’era e come sarà”, che

vedrà i ragazzi realizzare una serie di cartelloni interattivi e di ispirazione creativa per

illustrare alla cittadinanza alcuni importanti percorsi di riqualificazione urbana

finanziati con fondi Pnrr, a partire dal contesto storico e culturale delle aree in questione,

sino allo studio di fattibilità e alla nuova destinazione d’uso.