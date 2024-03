Recap convegno in ricordo di Domenico Cella – 23 marzo 2024

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2024

Gent.mi,

ricordiamo che il prossimo 23 marzo 2024 alle ore 10 presso l’Aula Magna della Fondazione Lercaro (via Riva Reno, 55 Bologna) si terrà un convegno in ricordo di Domenico Cella.

Titolo: Democrazia nei partiti, democrazia nei sindacati: organizzazioni di rappresentanza e loro trasformazioniQuando: Sabato 23 marzo 2024, ore 10:00Dove: Aula magna Fondazione Lercaro via Riva Reno, 55 – Bologna



ProgrammaIntroduce- Mario Chiaro (vice presidente Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi”)Intervengono- Pierluigi Castagnetti (ex parlamentare)- Luca Nogler (professore di diritto del lavoro dell’Università di Trento)Conclusioni- Savino Pezzotta (presidente Associazione “Prendere Parola”)Modera- Giorgio Tonelli (presidente Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi”)

E’ possibile seguire il convegno anche online tramite il seguente link di collegamento.

