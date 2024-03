(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 19 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Personale, De Santis (CR): “Individuare soluzioni straordinarie in vista del Giubileo”

Roma, 19 marzo 2024 – “Il piano di assunzioni di Roma Capitale prevede l’arrivo di 800 agenti di Polizia Locale in vista del Giubileo 2025. Questa è certamente una buona notizia, per il Corpo e per la città. Tuttavia le esigenze dell’Amministrazione richiedono tanto un’implementazione di questo piano, legato alla Polizia Locale, quanto il rafforzamento di altri settori quali quello amministrativo e quello educativo-scolastico.

A tal proposito, al fine di liberare spazi assunzionali ad oggi limitati da una normativa eccessivamente restrittiva per Roma, potrebbe essere utile ripercorrere quanto fatto nella precedente consiliatura quando, per derogare agli stringenti vincoli che gravavano sull’Amministrazione Capitolina, pensammo all’utilizzo dei fondi ex art. 208 del codice della strada, grazie ai quali fu possibile ampliare il percorso assunzionale rispetto a quello ordinario con l’ingresso di 1500 caschi bianchi e garantendo, al contempo, la possibilità di utilizzare i fondi ordinari anche per rispondere alle più generali esigenze dell’Amministrazione.

A tal proposito auspico che la Giunta Gualtieri valuti attentamente questa soluzione. D’altronde, attendere solamente un- pur auspicabile – intervento del Governo Meloni potrebbe portare a perdere del tempo prezioso in vista di un evento che necessita di risorse e competenze indispensabili”

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis .

