(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Alberta Paris, presidente della Commissione Cultura del Comune di Rieti “L’Aquila Capitale della Cultura con Rieti una straordinaria occasione che merita la collaborazione di tutti”

La Presidente della Commissione Cultura del Comune di Rieti Alberta Paris:

“L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 con Rieti è una straordinaria occasione per la nostra città, che merita la collaborazione e la partecipazione di tutti. Come Presidente della Commissione Cultura farò tutto quanto mi è possibile in questo senso, convinta che all’insegna dell’amore per la cultura e per la nostra città, sarà possibile tutti insieme celebrare la rinascita di territori che molto hanno dato all’arte e alla cultura italiana”.