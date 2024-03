(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 TURISMO. CARAMANNA (FDI): BORSA MEDITERRANEA A NAPOLI GRANDE OCCASIONE PER RILANCIARE IL SETTORE AL SUD

“Eventi come quello della Borsa Mediterranea del Turismo sono importantissimi per il rilancio del comparto nel Sud Italia. La BMT ha grandissime potenzialità e sono certo potrà ancora crescere significativamente, pur avendo già fatto numeri importanti nelle scorse edizioni. Il dato di Bankitalia sull’impatto del turismo sul Pil italiano è incoraggiante: per questo bisogna incentivare ancor di più il lavoro e l’incontro tra offerta e richiesta. Incontri come questo sono in tal senso centrali. Uno dei grandi temi di questa edizione a Napoli è quello della formazione. Sempre più ragazzi, infatti, attenzionano il mondo del turismo come un possibile approdo professionale per la loro vita: su questo tema tutte le Istituzioni devono lavorare alacremente. Per il governo Meloni quella della formazione giovanile è una priorità importantissima al punto da averne fatto un pilastro nel Piano Strategico del turismo. Per rilanciare il comparto, inoltre, è necessario compiere una serrata lotta all’abusivismo e alla concorrenza sleale, due fenomeni dannosi e pericolosi che spesso penalizzano le aziende sane, nonché interi asset del nostro Paese. Gli operatori del turistico sappiano che il governo c’è, che sta facendo la sua parte e che difenderà sempre questo settore così prezioso per una Nazione come l’Italia”. Lo ha detto Giuanluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e consigliere del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante il suo intervento all’inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli.

