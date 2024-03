(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 *Da giovedì 14 a domenica 24 marzo 2024*

*Teatro Golden, via Taranto, 36 – Roma*

*Carpe Diem Produzioni presenta *

*L’unica donna per me*

*di Norm Foster*

Traduzione di David Campora – Adattamento di Pino Tierno e Luigi Russo

con Attilio Fontana e Clizia Fornasier

Dieci anni d’amore: per la coppia Fontana-Fornasier l’anniversario si fa in

scena

Un sodalizio d’amore. Un progetto di vita. Un anniversario che vede il

tempo scorrere in doppia cifra per la

coppia Attilio Fontana e Clizia Fornasier, che si apprestano a festeggiare

i loro primi dieci anni insieme. E quale miglior modo di farlo se non in

scena? «Per anni abbiamo cercato un testo che potesse vederci recitare uno

accanto all’altro e abbiamo scelto una commedia dal gusto agrodolce»,

raccontano i due attori alle prese

con il debutto in prima nazionale de “L’unica donna per me”, spettacolo che

sarà al Teatro Golden, in programma da giovedì 14 a domenica 24 marzo 2024.

Il testo dell’autore canadese Norm Foster è stato

tradotto da David Campora con l’adattamento scenico di Pino Tierno e Luigi

Russo, quest’ultimo anche in regia per una la pièce firmata da Carpe Diem

Produzioni, che vedrà gli interpreti confrontarsi per la prima volta tra

loro, sul palcoscenico come nella vita. L’occasione è buona anche per

lanciare il brano inedito “Tu mi sai”, che fa parte della colonna sonora

dello spettacolo.

*SINOSSI*

Pietro incontra Anna in un bistrot e in breve, si scopre che i due erano

sposati ma che il loro matrimonio non

ha funzionato. Attraverso divertenti flashback e battute sul passato, si

ricostruiscono i passaggi fondamentali

di una storia d’amore. Una storia curiosa e sorprendente, che crea subito

un legame empatico tra il pubblico e i due personaggi. Pietro e Anna sono

diversi ma complementari. Raccontano la loro vicenda con originalità e

ironia, alternando momenti di gioia, allegria e amarezza, per un finale

tutto da scoprire.

*NOTE*

Attilio Fontana e Clizia Fornasier, sono una coppia anche nella vita.

Interpreti ideali di questo delizioso e

divertente testo del drammaturgo canadese Norm Foster. Il conflitto tra i

sessi è stato un tema ricorrente del

teatro, sin dai suoi inizi, sia nella forma drammatica che comica, e lo

sarà sempre, perché nell’intendimento

tradizionale delle identità sessuali, si presume che uomini e donne

esprimano la loro comune umanità in modi

radicalmente diversi e questo genera il conflitto, a volte tragico a volte

spiritoso. “Il sesso opposto” è la frase

che usiamo per indicare questa differenza. Se i sessi sono, in effetti,

“opposti”, allora forse siamo tutti

“sbagliati l’uno per l’altro”, ma nonostante ciò esiste uno stato emotivo,

un sentimento che mette in discussione

questa opposizione: l’amore! In questa commedia divertente, romantica e

poetica, l’amore sovverte ogni

previsione e ci fa tifare per i due personaggi fino all’ultimo secondo,

malgrado siano caratterialmente

“opposti” appunto.

TEATRO GOLDEN

Dal martedì al venerdì ore 21.00, sabato ore 17.00 e ore 21.00 domenica ore

17.00

Ufficio Stampa Carla Fabi e Roberta Savona

FB: http://www.facebook.com/UfficioStampaFabiSavona – IG:

https://www.instagram.com/ufficiostampafabisavona