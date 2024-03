(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Comunicato stampa

“ Si è sempre fatto così!”: Martedì 19 marzo Saverio Tommasi intervista l’autrice Alessia Dulbecco

Declinazioni Femminili è la rassegna che da alcuni anni viene promossa dall’amministrazione comunale di Montelupo e che vuole puntare i riflettori su temi connessi alle questioni di genere, in modo trasversale.

Il secondo incontro di questo nuovo ciclo di conferenze si terrà martedì 19 marzo alle 17.30 al MMAB (piazza Vittorio Veneto, 11) e prevede un dialogo fra la scrittrice Alessia Dulbecco e il giornalista Saverio Tommasi .

Sarà l’occasione per presentare il libro “ Si è sempre fatto così! Spunti per una pedagogia di genere ” (Edizioni Tlon, 2023) di Alessia Dulbecco.

Il fiocco rosa o azzurro, le bambole o le macchinine, l’ingiunzione alla docilità o al coraggio a tutti i costi. «Si è sempre fatto così!» è la frase ripetuta come un mantra. La pedagogia di genere si interroga su queste dinamiche a partire dalla pubblicazione di “Dalla parte delle bambine”, il volume di Elena Gianini Belotti, che ha segnato simbolicamente l’origine della disciplina nel 1973.

Alessia Dulbecco, nel suo libro, raccoglie il testimone: attraverso ricerche, studi ed esempi concreti dimostra come gli stereotipi di genere incidano ancora oggi sull’educazione, limitando l’autostima, le aspirazioni e la libertà di scelta degli individui. Un saggio utile a educatori e genitori, come a tutti gli adulti che vogliono guardare il sistema educativo con occhi liberi.

Alessia Dulbecco (1985) è pedagogista, formatrice e counsellor specializzata nel contrasto alla violenza di genere. Dopo un decennio di attività in vari centri antiviolenza, oggi collabora con scuole, aziende e associazioni. Scrive per varie testate, tra cui «The Italian Review», «L’Indiscreto», «Il Tascabile», «The Vision».

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dott.ssa Silvia Lami

Comunicazione e Servizi di supporto

Ufficio Stampa

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Seguici su

http://www.facebook.com/ComuneMontelupoFiorentino

Twitter @ComuneMontelupo