COMUNICATO STAMPA – 15 MARZO | “CARI GENITORI”, un incontro / dibattito riguardo l’importanza del ruolo del genitore del giovane calciatore

13 marzo 2024

INCONTRO/DIBATTITO “CARI GNEITORI”

l’incontro è organizzato dall’ associazione CALCIO FAIR PLAY TOSCANA con il patrocinio del COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO affronterà temi, come il codice deontologico della gestione sportiva, il codice Cari Genitori e la Partita Applaudita.

All’incontro prenderanno parte esponenti di Calcio Fair Play Toscana, dell’U.s.c. Montelupo Calcio 1930, del Comune Montelupo Fiorentino e della Scuola del Tifo di Empoli ed è rivolto ai genitori dei calciatori e degli studenti del comune di Montelupo Fiorentino e più in generale, dell’Empolese Val d’elsa .

Un dibattito aperto e un occasione da non perdere da parte di chi ha un figlio che pratica sport, per confrontarsi e dare il proprio contributo nello stimolare riflessioni e trovare soluzioni ai problemi di varia natura che la pratica dell’attività calcistica e sportiva in genere, procura alle famiglie e alle società sportive.

Atleti, famiglie addetti ai lavori e semplici cittadini sono invitati a partecipare numerosi .