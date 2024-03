(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

VELLETRI – CARABINIERI SCOPRONO TRUFFA AI DANNI DI UN’ANZIANA. ARRESTATA UNA

DONNA.

VELLETRI (RM) – Il sette marzo scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e

Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno arrestato una donna di 42 anni

e denunciato una sua complice 41enne, poiché gravemente indiziate del reato

di truffa in concorso, ai danni di una signora di 74 anni di Velletri.

Nella circostanza, i Carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo del

territorio, insospettiti dall’atteggiamento delle due donne, entrambe

residenti a Napoli, già note alle forze dell’ordine, hanno deciso di

sottoporle ad un controllo d’iniziativa che ha permesso di trovarle in

possesso della somma di circa 5.000 euro in contanti e diversi gioielli in

oro.

Ragion per cui, i Carabinieri a seguito degli ulteriori accertamenti svolti,

hanno raccolto elementi indiziari che hanno consentito di collegare quanto

rinvenuto ad una truffa commessa, alcuni minuti prima a poca distanza dalla

località del controllo, in danno di una donna 74enne.

In particolare, l’anziana signora in sede di denuncia ha raccontato di

essere stata contattata sul telefono fisso da una donna la quale,

spacciandosi per fantomatico “Carabiniere”, la informava che, di lì a breve,

si sarebbe presentata a casa una sua incaricata per ritirare denaro e

preziosi necessari al pagamento di spese legali collegate ad un fantomatico

incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la figlia della vittima.

Carpita al telefono la fiducia dell’anziana, una donna ha raggiunto

l’abitazione e si è fatta consegnare il denaro ed i gioielli che la vittima,

preoccupata per la figlia, aveva già accuratamente preparato.

Per questo motivo, la 42enne, riconosciuta dalla vittima, è stata arrestata.

Il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e, con il patteggiamento,

condannato la donna a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa)

con una multa di euro 600 e l’immediata restituzione alla vittima della

refurtiva sequestrata.

Mentre la 41enne è stata denunciata a piede libero.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva.

