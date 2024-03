Immobiliare, Fiaip-Fimaa-Anama: accolta dalla Conferenza delle Regioni la richiesta della Consulta di uniformare, in tutta Italia, la durata e i contenuti dei corsi abilitanti previsti dalla L. 39/89

Roma, 13 marzo 2024 – Nella seduta della Conferenza delle Regioni dello scorso 22 febbraio è stato approvato l’accordo sulle Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione di cui alla L. 39/1989 , accogliendo la richiesta della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare Fiaip-Fimaa-Anama.

Le Linee Guida prevedono l’uniformità delle materie e della durata dei corsi in tutta Italia ovvero 150 ore complessive; in particolare il 50% del monte ore teorico (ossia 75 ore) potrà essere erogato in modalità FAD (Formazione A Distanza) conformemente all’Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021. Di tali 75 ore almeno 60 dovranno essere svolte in modalità sincrona e al massimo 15 ore in modalità asincrona. È fissato nella misura dell’80% l’obbligo di frequenza del monte ore totale del corso di formazione.

Pertanto, a partire dal 22 febbraio, tali Linee Guida diventano lo standard minimo di riferimento a cui tutte le Regioni e le Province Autonome dovranno attenersi per l’erogazione dei corsi di formazione direttamente preparatori all’esame camerale abilitante.

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione delle Linee Guida da parte della Conferenza delle Regioni” – dichiarano il Presidente di AnamaRenato Maffey e Coordinatore della Consulta, il Presidente di Fimaa Santino Taverna e il Presidente di Fiaip Gian Battista Baccarini – “una decisione, che recepisce le istanze della Consulta, finalizzata a rendere omogenea, qualificata e uniforme in tutta Italia la formazione preparatoria necessaria per svolgere la delicata e importante attività di mediazione a beneficio del mercato e a tutela del consumatore”.

“Finalmente dal 22 febbraio, tutte le Regioni e le Province Autonome dovranno adeguare le rispettive offerte formative alle nuove Linee Guida –concludono i tre Presidenti Nazionali – ponendo fine a dinamiche poco virtuose circa l’ingiustificata partecipazione a corsi organizzati in Regioni anche molto distanti rispetto a quelle di appartenenza alimentati proprio dalla mancanza di uniformità sia in termini di durata che di contenuti.”

“L’accordo sulle Linee Guida approvato dalla Conferenza delle Regioni – aggiunge il Presidente di Fimaa Santino Taverna – vanno nella direzione che avevamo indicato. Il fatto che venga fissata a 150 ore la durata dei corsi di formazione è sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione precedente, visto che in alcune Regioni i corsi duravano appena 90 ore. Dobbiamo però sottolineare che la Lombardia prevedeva dei corsi di 220 ore, e che la Fimaa e l’Università di Roma La Sapienza hanno avviato il Corso di Laurea – triennale – in Diritto ed Economia della Proprietà Immobiliare. Adesso è fondamentale che, anche una volta abilitati, gli operatori debbano conseguire anche i crediti formativi, per essere costantemente aggiornati”.